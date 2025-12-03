病患送急診跳「重大通報」醫看一眼仍拚命救 吐無奈心聲

醫院急診室突發狀況多，急診醫師白永嘉分享一張螢幕截圖，表示患者因積欠醫院費用，就醫時跳出「重大訊息通報」，他無奈表示，遇到這樣的情況，醫護人員仍會全力救治，給予最好的藥物治療，自己最討厭因喝醉酒送來急診，酒醒後不付錢就離開的患者。

新竹馬偕醫院急診醫師白永嘉在臉書分享一張螢幕截圖，畫面中紅色大字體寫著「重大訊息通報」，下方註明患者有欠帳問題，需要注意。

白永嘉表示，即使病人積欠醫療費用、即使台灣的健保已讓醫藥費用如此便宜，只要病患送來急診，醫護人員都不會受電腦警示影響，盡全力救治，「明知道他沒辦法付錢，還是會做很多的檢查和治療，給的藥也是最好的，重症病人都是急診的VIP」。

白永嘉也在留言區補充說道，自己最討厭喝醉酒後送來急診，酒醒後大搖大擺離開、不付錢的患者。許多網友也留言認同，「有更多比他們更需要醫療資源，但是真正的弱勢族群或許反而沒得到需要的醫療照護」、「救那些不重視自己身體的病人，浪費醫療人力跟資源」、「只能說生在台灣很幸福，但真的不要濫用醫療資源」。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

