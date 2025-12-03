病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP

一名欠費的病患掛急診，電腦跳出重大訊息通報，醫師仍直言「還是會認真處理到底」。（圖／翻攝白永嘉臉書）

即便病患在醫院有欠費紀錄，急診室醫護人員仍秉持專業全力救治。急診科醫師白永嘉2日在臉書發文，分享他在工作中遇到的真實情況。他指出，當電腦系統顯示患者為「欠帳問題個案」時，醫療團隊依然會認真處理到底，不因無法付款而影響醫療品質。

白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。

「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有錢，即使我們台灣的健保已經這麼便宜。」白永嘉指出，只要病情危急，醫護人員仍會秉持救人為先的原則，盡全力搶救。

不過，白永嘉也坦言，最讓他反感的是那些醉酒送醫、酒醒後卻不付費就逕自離開的病人。他呼籲民眾勿濫用急診資源，並珍惜台灣健保制度的便利與醫護人員的辛勞。

貼文曝光後，不少網友留言支持，表示「只能說生在台灣很幸福，但真的不要濫用醫療資源」、「感謝台灣的醫護人員們及健保，真的要好好珍惜！看到新聞有病人或家屬對醫護人員們惡言相向及動手非常生氣」、「我以為會註記暴力或是可能有高風險病症的狀況，原來還有這種的，醫者難為，只能在有限範圍內給予治療了」。

