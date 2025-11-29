病情惡化？袁惟仁傳送醫急救 前妻陸元琪12字發聲

陸元琪(左)、袁惟仁。(翻攝自臉書、資料照，記者王文麟攝)

〔記者林欣穎／台北報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，自從7年前在中國腦溢血倒下後，返台治療後又在家中摔倒，目前呈現植物人情況。不過今(29)日傳出他因身體不適，已送往醫院急救，對此，記者詢問其前妻陸元琪對方也簡短做回應。

袁惟仁臥床多年，今疑因身體不適，由救護車緊急送往醫院診治中，不過詳細病情仍有待進一步釐清。而陸元琪也透過經紀人回應：「正在瞭解狀況中，謝謝關心。」

【看原文連結】

更多自由時報報導

邱澤「世紀婚禮」娶許瑋甯 五星級奢華菜單曝光「成本飆破300萬」

主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟

李靚蕾回來了！王力宏前妻變這樣 踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

幕後》台男杜拜機場被捕 外交人員前線拆彈救援「背後卻中箭」

