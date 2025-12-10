病情惡化2天就離世！綠葉王許紹雄愛妻痛哭：來不及留遺言

許紹雄與妻子龍嬿而育有一女許惠菁。（圖／翻攝自許惠菁Instagram）





資深港星「Benz哥」許紹雄因癌症引發器官多重機能衰竭，10月28日凌晨2點30分安詳離世，享壽76歲；妻子龍嬿而與女兒許惠菁回新加坡處理後事，受訪時坦言先生走得很突然，來不及留下遺言。

許紹雄演過《老夫子2001》、《新紮師妹系列》、《使徒行者》等經典電影作品，其中又憑藉1999年電影《談判專家》飾演劉青雲的上司黃啟法一角，獲提名《第19屆香港電影金像獎》最佳男配角，被稱為「港片綠葉王」。

許紹雄妻子龍嬿而受訪時落淚道：「他沒有留下任何遺言，因為他根本就沒想到，自己會走得那麼快！」形容自己整個人像是被掏空一樣：「整個腦袋都是空的，完全被挖空的感覺。」女兒許惠菁也感慨，至今仍無法接受父親離世的事實，拍照時仍習慣留下父親的位置。

廣告 廣告

龍嬿而表示，許紹雄是在去年9月確診腎癌，迅速動手術切除腫瘤後本來恢復良好，想不到今年10月中突然身體不適、就醫檢查，才發現癌細胞已擴散至肺部，加上細菌感染引發多重器官衰竭，發病後短短2天就病逝了，圈內十多位好友都有來見最後一面。



【更多東森娛樂報導】

●快訊／「綠葉王」許紹雄76歲癌逝 家屬悲痛證實死訊

●與愛妻相愛33年！許紹雄對繼子視如己出：他主動叫我爸

●Netflix天價收購華納！李安吐真實心聲 無奈台灣市場萎縮

