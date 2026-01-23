病態媽媽！紐約婦長年囚禁14歲雙胞胎兒 逼穿尿布、用奶瓶餵食

美國紐約布朗克斯區傳出一起駭人聽聞的監禁案件，一名母親涉嫌將14歲的雙胞胎兒子囚禁近十年，只因她希望孩子「永遠是嬰兒」。

美國一名婦人涉嫌囚禁雙胞胎兒子長達10年。（示意圖／PIXABAY）

據紐約郵報報導，檢方指控，64歲的多梅內克（Lissette Soto Domenech）長期將兩名兒子藏匿在公寓大樓內，強迫他們穿尿布、用奶瓶餵食，甚至從未接受適當醫療照護。去年10月15日，兒童服務管理局（ACS）人員多次嘗試進入公寓後，終於成功進入，發現這兩名體重僅51磅（約23公斤）和54磅（約24.5公斤）的男孩，遠低於14歲青少年約115磅（約52公斤）的正常體重。

廣告 廣告

一名鄰居透露向媒體透露，「她不想讓他們長大，她希望他們永遠是嬰兒，永遠不會失去他們。」

調查人員相信多梅內克從孩子幼年時期就將他們與外界隔絕，進行她扭曲的「永恆青春」計畫。

檢方表示，公寓內只有嬰兒麥片、奶瓶和幼兒玩具，完全沒有適合青少年的食物或物品。其中一名男孩患有自閉症，但從未接受任何治療。兩名男孩已被送往蒙特菲奧兒童醫院，接受了長達三個月的治療。

多梅內克的丈夫約瑟夫·格林（Yosef Green）經常被目擊搬運食物上樓。「有一次我問他：『好久沒見到你的孩子了，他們還在嗎？』他回答：『是的，我在家教育他們。』我又問：『他們從不出門嗎？』他說：『不出門。』」

鄰居描述格林是一位來自以色列的善良男子，有時會在大樓大廳講希伯來語通電話數小時。有人表示他最近因癌症去世。

檢方表示，多梅內克於上週三被提起13項罪名的起訴，包括兒童危害、襲擊和向紐約市公立學校提供虛假資料。她對所有指控均否認，目前已繳納25,000美元（約78萬9,462元新台幣）現金保釋金等待審判。

延伸閱讀

台美關稅拍板！ 卓榮泰走向產業聽取心聲：全面溝通和座談

川普稱與北約達協議獲「永久使用權」！丹麥、格陵蘭：主權是紅線

卡尼演說嗆美獲滿堂彩！川普怒撤加拿大和平理事會邀請