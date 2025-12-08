病態肥胖減重不能只靠手術 須全方位改善避免復胖

好醫師新聞網記者王志成／台中報導

圖：李秉憲醫師在醫療科技展中分享手術減重發展趨勢／台中慈濟醫院提供

現代人生活型態轉變，肥胖問題日益嚴重，常伴隨糖尿病、高血壓、高血脂等慢性疾病，使病人困擾。台中慈濟醫院代謝及減重中心主任李旻憲，七日下午在台灣醫療科技展，以兩個臨床個案說明病態肥胖的樣態與「減重手術後之照護」。李旻憲指出，當病人遭遇飲食、運動或藥物難以控制體重和代謝問題，考慮採用「微創減重及代謝手術」時，仍應與醫療團隊確認從手術、護理、營養等方面的完整方案，才能確保扭轉病態肥胖，重拾健康人生。

廣告 廣告

李旻憲主任分享的一位女病人，曾因嚴重肥胖併發呼吸衰竭、脂肪肝、糖尿病，多重共病讓他嘗試包括運動、減肥藥等多種減重方法，都不能奏效。最終採行外科手術方法，透過醫療團隊全方位協助與照護，終於在術後半年減重50公斤。另一位患有心臟衰竭及糖尿病的男病人，體重高達135公斤，身體質量指數（BMI）達到46。最讓家人擔心的是病人左心室每次收縮射出的血液量僅有34.7%，已達心臟衰竭程度，成為被醫師建議考慮換心的高風險個案。透過醫療團隊各方面評估，病人決定接受胃縮小手術，醫療團隊也詳列全方位照護方案，術後五個月後終於減重49公斤，高血糖及高血壓均緩解。術後一年左心室每次收縮射出的血液量回升至62.8%的正常範圍，解除換心危機，讓家屬感到不可思議。

李旻憲醫師強調，所有個案不是手術就一勞永逸，都需要建立堅實的跨專業團隊，包括護理師、營養師和個案管理師，從術前評估到術後持續追蹤，提供整合式、以病人為中心的個別化服務，並要長時間陪伴，才能確保每一位「重量級」病人得到安全與最好照顧。台中慈濟醫院2019年成立代謝及減重中心，已獲臺灣代謝及減重外科醫學會卓越中心和SNQ國家品質標章雙重認證，至2025年已累積近3000例成功案例，維持千分之一極低的併發症、死亡率為零。

改善肥胖不是意志力問題，而是需要專業介入的慢性疾病。李旻憲醫師建議三類人應積極與醫師諮詢代謝問題：一為體重除以身高平方(kg/m2)也就是身體質量指數BMI大於37.5；二是BMI達32.5並伴隨糖尿病、高血壓、睡眠呼吸中止症等肥胖併發症；三為BMI大於27並伴隨糖尿病的人。李主任強調，飲食熱量控制和規律運動能降低肥胖發生，當發生病態肥胖時，就可以諮詢醫師是否採行微創減重及代謝手術的方法，以改善並治療肥胖相關慢性疾病。