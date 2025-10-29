即時中心／徐子為報導



台中梧棲爆非洲豬瘟出現破口，台中市政府疫調說法也一變再變，市府先前通報死豬117隻，昨（28）改稱實際撲殺78隻，台中市議會民進黨團批評，市府連豬隻死亡數都「校正回歸」，前立委賴品妤也發文諷刺：「照這個進度接下來獸醫要比死豬多了？」





民進黨籍台中市議員周永鴻今在臉書發文批評，市府到現在還搞不清楚死了多少豬，還說117隻是養豬場老農口述，有記不清楚的狀態，痛批台中市府誇張至極。



針對台中病死豬隻數量減少，賴品妤發文提到：「救命，台中的豬居然還會穢土轉生，照這個進度接下來獸醫要比死豬多了？」諷刺獸醫持續增加、死豬卻突然減少的狀況。政治評論員鍾年晃也在社群平台Threads發文提及：「所以，台中的病死豬復活了，哈雷露亞。有這種超能力的市長，台中市民真幸福 。」



許多網友也紛紛留言嘲諷：「所以這是物理上真正的死亡交叉！」、「獸醫都能無限增生了，死豬穢土轉生也是可以啦～」、「若獸醫每日+1位，死亡豬隻每日-39頭，請問第幾天後，死亡豬隻數量會大於等於獸醫數量？」、「還魂之台中篇。」、「信秀燕，得永生」





原文出處：快新聞／病死豬數從117變78 賴品妤酸爆「穢土轉生」：接下來獸醫要比死豬多了？

