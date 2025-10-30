即時中心／高睿鴻報導

台中最近爆發非洲豬瘟，市長盧秀燕領導的市政府飽受輿論抨擊。民進黨今（30）持續質疑「疫調疑點講不清」，甚至直接怒問，「盧秀燕到底在幹嘛？」；接著指出，梧棲養豬場爆發豬瘟到今天已超過一週，眼見全國都上緊防疫發條，結果只有盧帶領的市府團隊一直狀況外。民進黨批評，中市府不僅遲交、漏交疫調報告，相關說法還一變再變，連基本的「病死豬數量」都兜不攏；更也指出，現在仍有8大疑點尚未釐清。

民進黨說明，目前一共還有至少8大疑點。第一，疫調說明未附證據資料：包含「污染來源」、「通報及採樣」、「廚餘調查」，通通都沒有說明清楚。第二，廚餘來源及去向不明：案發養豬場廚餘蒸煮紀錄，竟長達4個月空白，根本是行政管理失當。第三，死豬與化製單數量不符：死亡豬隻化製三聯單，疑似遭塗改、出現數字落差，台中市政府完全無法掌握，只好推託要請檢調幫忙查：

以及第四，案場消毒沒有紀錄：沒有污染設施、土壤、廢水等查核點，結果案場到現在依然可驗出病毒。第五，上下游豬隻來源、拍賣流向交代不清：仔豬購買來源以及大豬拍賣流向不明，上下關聯場全都說不清楚。第六，到訪案場人員、進出車輛紀錄不明：依規定，養豬場若有病死豬，必須通報獸醫；中市府卻連通報了誰都無法釐清，原因竟是因為人員、進出車輛的紀錄都搞不清楚。

第七，民進黨續指，飼主3次說法不一致：台中市政府稱，案發養豬場的飼主，因為憑記憶說明，所以說法有出入；但重要的疫情調查，能因為這樣就矇混過去嗎？第八，獸醫到底有幾位：民進黨質疑，為什麼獸醫第一時間不採檢？台中市政府說詞「翻案再翻案」，至今已出現4位不同獸醫？

民進黨說明，為全力防堵疫情擴散，非洲豬瘟中央災害應變中心只好召開專家會議、決定主動接手，由 農業部組織中央疫調團隊，直接投入疫調作業。同時，也啟動全國養豬場第二階段精準疫調與加強措施。

但回顧非洲豬瘟爆發的第一時間，民進黨痛批，台中市政府竟還宣稱「該做的都做了」，結果經過這幾天，看起來卻是「該做的都沒做」、「不該說的謊一個接一個」。因此民進黨憤怒表示，「我們要問盧秀燕，你這個市長到底怎麼當的？為什麼團隊一盤散沙、失誤連連？你能對造成的防疫破口負責任嗎？」。

綜上所述，民進黨強調，疫調是重中之重，請台中市政府接下來好好配合中央吧！





原文出處：快新聞／病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？

