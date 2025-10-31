病毒仍在清消敗陣！不只非洲豬瘟案場 老農住家大門、車輛均陽性

記者陳佳鈴／台中報導

因「飼主住家與豬舍相連，大門口及車輛皆呈陽性反應」，不排除病毒早已進入室內。(圖/翻攝畫面)

台中市梧棲區一處養豬場日前豬隻驗出非洲豬瘟病毒陽性，若疫情擴散，恐造成超過2千億元經濟損失，重創國內畜牧及餐飲產業。地方政府雖已兩度進行清消，現場仍髒亂不堪且仍有部分區域呈現陽性反應。不過實際的情況比預期的更嚴重許多，不只養豬的案場內，因為老農住家與養豬場相連，就連老農住家、大門口及出入車輛均檢出病毒陽性反應，顯示病毒已擴散至環境各角落，防疫形勢嚴峻。

根據中央與專家聯合勘查，豬舍環境清潔超級噁心，豬糞層厚達十公分，已經鈣化，導致一般消毒劑難以滲透，消毒成效有限。專家直言，即使國軍化學兵進場協助刮除清理，仍恐難達理想防疫標準，建議市府與飼主研議是否應採「全場封鎖焚毀」的徹底圍堵手段，以杜絕病毒殘留。

針對外界質疑消毒劑的稀釋比例與使用方式，中央坦言，現場操作未能發揮預期效果，主要原因是環境中有機質含量過高，使藥劑失效。台中市農業局則回應，消毒作業係依中央防疫指引辦理，但在如此惡劣條件下確實成效有限。

此外，專家也憂心病毒可能已隨飼主活動帶入住家。該案場在歷經兩次台中市政府清理後仍於兩處檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，且區域不只在案場內，多處仍呈現陽性反應，因「飼主住家與豬舍相連，大門口及車輛皆呈陽性反應」，不排除病毒早已進入室內。台中市政府表示，已與中央防疫團隊協商，今（1）日將對飼主住家展開環境採樣檢測，以釐清病毒擴散範圍。

案場環境相當髒亂噁心，現場操作未能發揮預期效果，主要原因是環境中有機質含量過高，使藥劑失效。(圖/翻攝畫面)

案場環境相當髒亂噁心，豬糞鈣化累積將近十公分厚，現場操作未能發揮預期效果，主要原因是環境中有機質含量過高，使藥劑失效。(圖/翻攝畫面) (圖/翻攝畫面)

出動近百名國軍弟兄進行大規模清消。(圖/翻攝畫面)

豬瘟多次清消失敗，與現場髒亂環境及堆放許多雜物有關。(圖/翻攝畫面)

