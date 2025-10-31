病毒仍在清消敗陣！不只非洲豬瘟案場 老農住家大門、車輛均陽性
記者陳佳鈴／台中報導
台中市梧棲區一處養豬場日前豬隻驗出非洲豬瘟病毒陽性，若疫情擴散，恐造成超過2千億元經濟損失，重創國內畜牧及餐飲產業。地方政府雖已兩度進行清消，現場仍髒亂不堪且仍有部分區域呈現陽性反應。不過實際的情況比預期的更嚴重許多，不只養豬的案場內，因為老農住家與養豬場相連，就連老農住家、大門口及出入車輛均檢出病毒陽性反應，顯示病毒已擴散至環境各角落，防疫形勢嚴峻。
根據中央與專家聯合勘查，豬舍環境清潔超級噁心，豬糞層厚達十公分，已經鈣化，導致一般消毒劑難以滲透，消毒成效有限。專家直言，即使國軍化學兵進場協助刮除清理，仍恐難達理想防疫標準，建議市府與飼主研議是否應採「全場封鎖焚毀」的徹底圍堵手段，以杜絕病毒殘留。
針對外界質疑消毒劑的稀釋比例與使用方式，中央坦言，現場操作未能發揮預期效果，主要原因是環境中有機質含量過高，使藥劑失效。台中市農業局則回應，消毒作業係依中央防疫指引辦理，但在如此惡劣條件下確實成效有限。
此外，專家也憂心病毒可能已隨飼主活動帶入住家。該案場在歷經兩次台中市政府清理後仍於兩處檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，且區域不只在案場內，多處仍呈現陽性反應，因「飼主住家與豬舍相連，大門口及車輛皆呈陽性反應」，不排除病毒早已進入室內。台中市政府表示，已與中央防疫團隊協商，今（1）日將對飼主住家展開環境採樣檢測，以釐清病毒擴散範圍。
更多三立新聞網報導
稍稍放心了！豬瘟疫情觀察期時間過一半 陽性案例僅限於梧棲養豬場
不只豬瘟案場沒稽查！議員爆：全台中豬場廚餘蒸煮稽查短少226場次
假購檜木探路行竊！賊撬開鐵皮挖大洞 店家損失80萬
防警查緝新招式「死轉手」轉贓洗錢 詐團水房仍遭瓦解
其他人也在看
獨家／清2次長這樣？豬瘟案場「滿地糞便」巨鼠狂竄噁爆 現場畫面曝光
台中市梧棲區一處養豬場日前豬隻驗出非洲豬瘟病毒陽性，若疫情擴散，恐造成超過2千億元經濟損失，重創國內畜牧及餐飲產業。地方政府雖已兩度進行清消，現場仍髒亂不堪，部分區域再度檢出陽性反應。為防堵疫情擴大，國防部派遣軍人進駐協助，歷經整日清理後，稍早已完成現場清潔作業，並由35名化學兵展開全面消毒。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
亞光前3季淨利年增24% EPS 5.51元
【記者柯安聰台北報導】亞洲光學(3019)公布114年第3季財報，合併營收約71.53億元，季增率4%，年增率5%，營業毛利約15.74億元，季增率14%，年增率7%，主係營收持續成長帶動毛利率上升所...自立晚報 ・ 4 小時前
男星「濟公附身」精神錯亂！講到破音認了：特別挑戰
韓瑜、張睿家、林玟誼、張再興主演的《阿叔》2023年在東森超視、華視播出，明將在民視重播，主演們都興奮不已，而這幾位演員目前也正投入拍攝民視全新職人劇《阿松與阿暖》，戲裡戲外都忙得不亦樂乎。韓瑜得知《阿叔》即將於民視重播，直呼：「真的非常開心！」她表示，《阿叔》這部戲充滿親情、愛情與人情味，是她拍戲自由時報 ・ 30 分鐘前
粿粿被爆偷吃王子「有機會逆轉風向？」她曝1關鍵有望破鏡重圓
藝人粿粿和老公范姜彥豐婚變傳三個月。范姜彥豐29日無預警在社群發文認了婚變，2人之間疑似出現了「第三者」，指控粿粿與王子過從甚密，還怒罵粿粿道德淪喪，震驚演藝圈。對此，網紅廣告小妹直言，自己遇過不少外遇後可以婚姻繼續的夫妻，不過粿粿顯然不願意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／台中8月大男嬰癲癇發作！父抱兒衝消防隊求救…送醫搶救不治
台中市北屯區發生不幸意外，今日（31日）中午12時許，一名8個月大男嬰疑因癲癇發作、嘴唇發紺，男嬰父親抱著孩子跑到文昌消防分隊求救，消防隊立刻將父子二人送醫，不幸的是男嬰經搶救宣告不治。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
台南小吃店「粿仔王子」捲時事意外爆紅 當地人驚：不要去吃…「守護口袋名單」
前啦啦隊女星「粿粿」大爆婚外情！對象是棒棒堂成員「王子」邱勝翊，2人遭粿粿老公范姜彥豐拍片控訴有不當交往，讓粉絲們相當震撼。台南關廟則有一家粿仔專賣店，店名剛好就叫「粿仔王子」，剛好搭上時事，意外掀起網友熱烈討論，眾人紛紛湧入商家頁面給予5星好評。在地粉專「台南式」表示，老闆對於突然爆紅滿頭問號，不過有關廟人指出，其實這間本來就很好吃，呼籲大家不要來吃，「自己的口袋名單 自己守護」。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
中市非洲豬瘟案場仍驗出陽性反應 應變中心：請國防部化學兵支援
台中市梧棲區一間養豬場的斃死豬上，近日被驗出非洲豬瘟病毒陽性反應，若疫情進一步擴散，恐造成至少新台幣2千億元的經濟損失，且會嚴重打擊台灣畜牧養殖業、餐飲等相關市場。由於傳出該養豬場在經過兩次清消後，仍在兩處驗出有非洲豬瘟核酸陽性反應，行政院農業部長陳駿季今（30）日主持應變中心記者會時表示，將會派出國防部化學兵，並成立專業團隊共同執行清消作業，並強調務必在明天完成清消動作。非洲豬瘟中央前進應變所（下稱應變所）今（30）日舉行記者會，向外界說明最新情況。應變所表示，截至30日止，除台中案例場外，全國並無異常案例；此外，中央疫調團昨日就已開始進行疫調工作，等完整疫調報告出來後，會再統一說明，最後杜文珍指揮官表示，非常感謝民間團體捐贈快速檢測試劑，讓後續檢驗工作更快速，大家共同防疫，希望疫情能就此鎖住在案例場。杜文珍指揮官表示，15天的嚴密監控已經過了一半，目前除台中市案例場外，全國豬場都是沒有異常，但前進應變所會盡全力，進行防治工作，希望把案例鎖在台中。關於民間團體捐贈快速檢測試劑，杜文珍指揮官表示，該試劑是經過世界動物組織（WOAH）和歐盟認證，一般來說做PCR檢測要做很多樣品，需要較長台灣好新聞 ・ 1 天前
護理女神被傳「當伴遊、雲頂嗑藥」猝死！大馬警方報告曝 經紀人回應了
擁有甜美外型與傲人「E級棒」上圍的網紅謝侑芯，曾任護理師，被封為「護理系女神」，於IG坐擁53萬粉絲追蹤。好友兼經紀人Chris近日社群發布謝侑芯在馬來西亞工作因心臟病猝逝，享年31歲。不過有網友就猜測案情不單純,甚至出現謝侑芯「雲頂嗑藥」、「被雪碧派去當伴遊」等傳聞，對此，Chris也親上火線公布警方報告。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
女失聯1個多月！警赴租屋處驚見恐怖景象…遺體發黑長蟲、屍水流滿地
台中市發生駭人死亡案件，今日（31日）台中市警方接獲桃園蘆竹分局通報，表示一名設籍桃園的61歲李姓婦人，在台中租屋，已失聯1個多月，家屬報案協尋。員警立即前往婦人租屋處查看，結果在門外就聞到濃濃屍臭味，經破門查看，婦人已死亡多時，身上長滿蛆蟲，且屋內滿地屍水，目前全案已報請檢察官相驗釐清死因。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
台中8月嬰癲癇發作無呼吸心跳 送醫搶救不治
台中市今（31）日發生一起意外，中午12時許北屯區一名8個月大男嬰在家中突然疑癲癇發作無呼吸心跳，父親發現嚇得抱著他到鄰近消防隊求助，救護人員立刻進行急救並緊急送往中國醫藥大學附設醫院搶救，最後搶救無效不幸死亡，轄區警方將報請地檢署相驗釐清死因。中天新聞網 ・ 17 小時前
已懷孕2個月！台中孕婦氣喘求救卻遭反鎖門外 無生命跡象搶救中
據了解，台中市消防局在31日上午10時38分接獲報案，這名孕婦求救時不慎被反鎖在門外，因此緊急派出黎明分隊與專責救護隊共3車7人前往，待救護人員抵達時，房東已到場開門，並將孕婦扶到床上休息，但孕婦已無生命跡象，經過初步救治後，送往中國附醫急救，目前警方尚在釐清案...CTWANT ・ 19 小時前
鄭麗文稱普丁非獨裁者 吳崑玉怒批「這句」
【論壇中心／綜合報導】國民黨主席當選人鄭麗文接受媒體《德國之聲》的專訪，訪談中鄭麗文表示「普丁並不是獨裁者！他是民主選出來的領袖，這樣子的帽子扣上去太不合理，也不太不公平」，這番話讓記者大為震驚，表示「普丁不是獨裁者？這個是開啟了一個新的國際理論」。民視 ・ 29 分鐘前
遭范姜彥豐抓包婚內出軌！粿粿「520同框王子」戀愛鐵證全被挖
粿粿與范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，如今范姜彥豐29日拍影片怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承「超過了朋友間應有的界線」，震驚演藝圈。粿粿與王子過往相處細節也全被網友挖出，今年520時，粿粿貼文中也未出現老公，「同框王子」，引起熱議。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
（獨家）馮淬帆昨晚突惡化撒手 悼念綠葉王「愚兄隨後來」一語成讖
81歲資深港星馮淬帆80年代以電影《精裝追女仔》、《最佳損友》、《五福星》等作品走紅港台，並於1986年移居台灣，多次強調自己已是「台灣人」，現居新北市林口。近期傳出他健康亮紅燈，昨（10月31日）晚間，新北市議員蔡淑君在社群發文稱馮淬帆已辭世，消息一出令不少影迷感到遺憾。自由時報 ・ 40 分鐘前
8月大男嬰嘴唇發紺失去呼吸心跳 台中爸抱兒送醫搶救仍不治
台中市消防局文昌分隊指出，事發於中午12時40分左右，一名男子情緒激動衝入分隊，懷裡抱著一名8個月大的男嬰並大喊「救命！」，他表示兒子毫無反應。救護人員立即檢查，發現男嬰疑似癲癇發作，臉色發紫、嘴唇發紺，判定已無呼吸與心跳，立即實施心肺復甦術（CPR），並火速送...CTWANT ・ 17 小時前
【公告】神達114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日
日 期：2025年10月31日公司名稱：神達(3706)主 旨：神達114年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為114年11月10日發言人：何繼武說 明：1.董事會召集通知日:114/10/312.董事會預計召開日期:114/11/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。中央社財經 ・ 9 小時前
悲！台中2家庭遭重創 孕婦泡澡疑氣喘亡 8個月嬰癲癇不治
台中市今日發生兩起令人心碎的不幸事件！一名懷孕2個多月的孕婦疑似氣喘發作身亡，造成一屍兩命的悲劇。另一起8個月大男嬰癲癇發作，父親緊急將孩子抱往消防分隊求救，最終仍不幸身亡。醫師呼籲，孕婦若有身體不適應立即就醫，氣喘藥物不會影響胎兒健康，應持續服藥控制病情。這兩起案例提醒大家，面對特殊疾病患者應更加注意健康狀況，並了解緊急情況的應對方法。TVBS新聞網 ・ 6 小時前
快訊／台中孕婦氣喘發作昏迷！消防到場「已無生命跡象」…送醫搶救中
台中市西屯區發生孕婦氣喘命危案件，今日（31日）上午10時許，台中市消防局接獲報案稱一名懷孕2個月的孕婦，在家時疑似氣喘發作外出求援時，不慎被反鎖門外，情況危急。消防隊到場時，房東已協助開門，但孕婦躺臥床上已無生命跡象，目前已被緊急送往醫院搶救，尚未脫離險境。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
原來被誤會了30年！蚵仔煎洋芋片命名真相曝光 其實是廣島燒風味
該則貼文來自社群平台Threads，一名使用者透露，「蚵仔煎洋芋片其實是廣島燒口味，因當年擔心台灣人不熟悉這道日本料理，才改用大家耳熟能詳的蚵仔煎作為名稱。」貼文一出隨即引發熱烈迴響，吸引超過1.6萬人按讚，網友紛紛留言表示震驚，「難怪吃起來沒有蚵仔煎的味道」、「...CTWANT ・ 16 小時前