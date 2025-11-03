病毒來自廚餘未落實蒸煮 綠營轟：環保局稽查在矇混「根本人禍」

廚餘流向不同養豬場，是否有落實蒸煮結果會不同。 圖：農業部/提供

[Newtalk新聞] 農業部今（3）日公布非洲豬瘟疫調，證實台中梧棲養豬場的非洲豬瘟疫情病毒最可能來自「未落實蒸煮的廚餘」，環保局有稽查紀錄但從開罰，台中市議員王立任、江肇國指出，這明顯就是人禍，「公務員廢弛職務，局長又公開說謊，這是有法可法辦的！」

王立任指出，環保局明知法規要求每日上傳蒸煮紀錄，未上傳者環保局需要前往稽查。然而案發場在5月上傳24次、6月8次、7月僅1次、8月為0次，環保局僅於5月15日與7月18日稽查兩次，明顯違反中央規範。

王立任說，更關鍵的是，同樣來自梧棲清潔隊的廚餘，有落實蒸煮的養豬場皆為陰性，唯獨未蒸煮者檢出陽性。這清楚顯示，疫情主因正是市府未落實稽查制度，責任在市府，責無旁貸，這不是天災，而是人禍。

江肇國在臉書發文說，指揮中心證實案場的蒸煮機4月份就壞了，而飼主坦都是事後補傳舊照片。但台中市政府明明說5月、7月、10月都有去現場稽查沒問題，難道市府人員都沒有看到機器壞掉、瓦斯沒用嗎？老農在矇混，難道環保局稽查也在矇混嗎？

