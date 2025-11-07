「病毒外來」中市府再挨轟 立冬進補搶買豬3／豬瘟揭台灣廚餘亂象 南韓制度改革打造98%回收率

台灣爆發非洲豬瘟疫情後，廚餘問題再度浮上檯面。鄰近的南韓因為「小菜文化」盛行，廚餘問題比台灣更為嚴峻。然而南韓卻透過制度改革，改善廚餘管理，回收率甚至高達98%，成為公認的世界模範生。

吃完午餐，民眾陸續將餐盤放到回收台，儘管每個人剩的廚餘不多，但還是一下子就把120公升的廚餘桶裝滿。

南韓記者：「丟棄的殘飯集中起來，像這樣堆在桶內，那麼這些廚餘會被怎麼處理呢？」

這裡是仁川一間廚餘處理設施，先將廚餘中塑膠袋、木筷等雜物清除，再進行高溫殺菌、乾燥、粉碎等流程，就會製成粉末狀的再生原料。

仁川廚餘資源化設施營運組長姜孝植表示：「我們每天最多可處理來自一般家庭和餐飲業者的大約200噸廚餘。」南韓的廚餘回收率高達98%，主要歸功於在全國推廣了廚餘垃圾「隨量徵收」，讓民眾養成「丟多少、付多少」的習慣。

有的地方還安裝了智慧回收桶，民眾在刷卡後，機器蓋子就會打開，把廚餘放入時，會自動測量重量並計算費用。南韓民眾：「我會自己減少廚餘，還會把水分擠乾再丟，以前水果皮我都是直接丟掉，說實話。」

韓媒指出，安裝智慧回收桶後，廚餘大約減少40%，特別是周邊環境變得更乾淨。南韓記者：「特別是這設備還有特殊裝置能減少氣味，使得滿意度更高。」另外，日本處理廚餘飼料，除了一種是由集中處理設施統一蒸煮外，另一種則由取得許可的畜牧場自行處理。

廚餘處理中心員工：「將分離好的食物殘渣放入這台機器，加熱並攪拌，就能製成豬的飼料。」日本針對場內外蒸煮都訂有明確規範，在精算營養配比後，不僅有效解決廚餘問題，也讓肉質與風味更佳。

