病毒大亂鬥！醫示警「驗出不少B流」 3症狀更燒、更痛

記者鄭玉如／台北報導

近期氣溫驟降，流感病例攀升。耳鼻喉科醫師指出，B型流感患者增加，多有高燒、全身痠痛與腸胃不適等症狀。（示意圖／PIXABAY）

最近天氣越變越冷，各種病毒開始猖狂。有耳鼻喉科醫師發現，近期門診中不只A型流感患者增加，也驗出不少B型流感陽性，包括發燒、酸痛、腸胃道症狀，更提醒，與一般腸胃炎相比，「燒的比較高、明顯酸痛」，若出現類似症狀應立即就醫。

臉書粉專「弘育聯合診所-皮膚專科＆耳鼻喉科」指出，今日一名高中生看診，症狀為高燒39度、嘔吐，臉色蒼白、相當不適，合併肌肉酸痛症狀，由於一般腸胃炎較少有高燒情形，遂安排患者進行流感快篩，驗出B型流感，後續給予克流感藥物治療。

醫師表示，12月天氣明顯轉涼，上呼吸道感染增加，也很多鼻過敏氣喘等呼吸道敏感症狀。最近幾週除了A型流感，也驗出不少B型流感陽性，主要症狀為發燒、酸痛、腸胃道症狀，與一般腸胃炎相比「燒的比較高、明顯酸痛」，若出現以上症狀，建議即早就醫，需要時由醫師進行流感快篩，即早治療，降低流感重症機率。

疾管署副署長林明誠日前示警，國內流感疫情在9月底高點，12月中旬明顯上升，農曆春節達到高峰。由於全球流感活動度上升， 主要流行型別為A(H3N2) ，鄰近國家日本、韓國及中國疫情呈上升趨勢，因應年末聚會活動多，可能增加疾病傳播風險，而疫苗接種約需2週才能獲得足夠保護力，提醒符合接種資格民眾，儘速接種。

