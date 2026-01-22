病毒太強烈！拐拐生病「打3袋點滴」：像半條命去了

女星拐拐。（圖／翻攝自拐拐 許采晴 臉書）

藝人拐拐（許采晴）22日透過IG限時動態向粉絲報平安，透露自己近日受病毒感染折磨，身體狀況一度非常虛弱。平時少病的她坦言，這次的病毒感染力太強，「在家奄奄一息好幾天了」，甚至形容「像半條命去了的感覺」，讓不少粉絲相當心疼。

拐拐本身以網拍模特起家，後來創立內衣品牌，事業有聲有色，她也特別提醒大家要注意身體健康，避免忽略小病變大病。她透露，雖然平時身體強健，這次病情卻相當嚴重。自己連續好幾天吃藥仍壓不下病情，還必須看不同醫生求診，最後打了三袋點滴才稍微緩解不適。

拐拐透露病了很多天。（圖／翻攝自sabrina5477_IG）

拐拐透露直到21日仍在發燒與暈眩，整個人幾乎無法正常生活，這次的病毒攻勢也讓她深刻感受到健康的重要性。在康復過程中，拐拐也特別感謝來自各方的關心與照顧。她表示，許多朋友在第一時間送來藥品和食物，甚至有人準備營養點滴，連她平時直播的粉絲也送上營養補品，讓她備感溫暖。拐拐透過限動向大家表達謝意，強調這份關心對她的心理與身體都是極大的支持，讓她在病痛中仍能感受到愛與鼓勵。

22日稍稍恢復元氣後，拐拐向粉絲報平安，語氣溫暖又充滿感激。她說，自己今天總算能感受到些許力量，希望身體狀況能逐步回復正常，也藉機提醒大家重視健康。她最後還祝福粉絲們身體健康，「我愛大家，希望你們身體一起都健康。」

