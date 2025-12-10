病毒性腸胃炎來襲 中醫分型治療助康復

急性腹瀉小於4周，常見可能是病毒性、細菌性、食物中毒、寄生蟲感染等原因。其中，病毒性包括輪狀病毒及諾羅病毒，輪狀病毒的主要流行高峰期是從每年11月到次年3月， 諾羅病毒的流行高峰期約在每年的12月底至隔年2月。頤鳴堂中醫診所康涵菁中醫師表示秋冬季是病毒性腸胃炎的高峰期，但由於台灣的氣候，一年四季都可能發生感染病例。傳染途徑為食用受污染的食物或飲水、接觸受病毒污染的物體表面後再觸摸口鼻，以及吸入病人嘔吐物或排泄物產生的飛沫。

康涵菁中醫醫師解釋輪狀病毒症狀包括發燒、嘔吐、水狀腹瀉，以腹瀉為主，通常持續3 至7 天。 初期可能會有類似感冒的症狀，如咳嗽和流鼻水。諾羅病毒症狀包括噁心、嘔吐、水便，嘔吐為主，也可能伴隨發燒、倦怠、頭痛和肌肉痠痛等全身性症狀，持續1-3天。

免疫力低下及亞健康狀態族群症狀時間可能較長。建議可至中醫院所急性處理嘔吐腹瀉及感冒症狀，及腸胃炎後續收尾，建立良好腸胃健康，讓平時消化功能正常及建立正確飲食習慣、促進健康。

中醫腹瀉嘔吐種類:

腸胃濕熱加外感毒邪

症狀：平時飲食不規律、喜歡吃炸辣甜食飲料、壓力大，腸胃炎後大便臭穢、腹絞痛劇烈、噁心嘔吐劇烈、肌肉酸痛、發燒

食療：四神湯不加酒加冬瓜生薑湯、白蘿蔔湯

體力尚可及無脫水下，可暫停或減少飲食讓腸胃休息

穴道：豐隆、內庭、內關

氣血虛加濕熱毒邪

症狀：嘔吐、大便水量多，腹瀉及嘔吐時間較久、疲倦感嚴重、食慾差、噁心、肌肉酸痛、鼻水感冒症狀

食療：五穀米粥、小米粥

穴道：氣海、中脘、內關

陰虛加濕熱毒邪

症狀：脫水嚴重、腹瀉嘔吐量多、口乾、喉嚨痛、常熬夜、喜歡吃辣

食療：冬瓜山藥生薑湯、苦瓜生薑湯

穴道：太谿、大橫、內關

陽虛加濕熱毒邪

症狀：腹瀉及嘔吐超過1-2周遷延不斷、腹絞痛悶脹、消化不良、怕冷、過食冰飲

食療：魚湯加老薑、蔥白

穴道：腎俞、大腸俞、胃俞

康涵菁中醫師解釋腹瀉會評估排便次數、帶血、腹痛、持續時間、旅遊史、最近使用抗生素、起疹子

注意徵兆：發燒、腹痛嚴重、大便帶血或膿、排便一天大於6次、嚴重脫水（排尿量減少、意識不清、生命徵象異常）、老年人、免疫抑制族群。

生活注意

1.勤洗手：餐前、如廁後洗手

2.注意環境衛生

3.食物煮熟：貝類、海鮮

4.人口密集的場所（如學校、照護機構、醫院、遊樂園等）佩戴口罩

5.水分補充，嚴重脫水徵象應就醫

6.症狀減緩後，可從米湯、稀飯等清淡食物開始，避免炸辣烤的食物物、乳製品和含糖飲料。

7.接種輪狀病毒疫苗



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為病毒性腸胃炎來襲 中醫分型治療助康復