病毒界百變怪出沒！醫曝8大症狀「高燒7天」：沒特效藥

嬰幼兒與幼童因為抵抗力尚未發育完全，很容易生病。兒科醫師顏俊宇表示，最近診所驗到許多「腺病毒」，而腺病毒又被稱為「病毒界的百變怪」，最著名的就是「高燒不退」，一燒就是5至7天，且腺病毒沒有特效藥，面對這樣的病毒，家長能做的只能依靠補充水分、觀察其活力以及勤洗手來預防病菌。

顏俊宇昨（23）日在臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」中發文指出，腺病毒之所以被稱之為「病毒界的百變怪」是因為它的症狀千變萬化，有呼吸道版、紅眼版、腸胃版還有血尿版。

但是即使版本眾多，腺病毒還有一個共通點，就是「高燒不退」，感染腺病毒體溫衝破39度是常態，且一燒就是5至7天，「退燒藥吃了又燒，燒了又吃，簡直是家長的體力與精神大考驗！」

顏俊宇補充不同腺病毒版本會出現的症狀給民眾參考，表示，因為症狀千變萬化，而且也會高燒，臨床上很難區分是腺病毒還是流感，往往要依靠快篩才能抓出真兇。

【呼吸道版】

喉嚨紅腫如火燒、扁桃腺化膿，咳到心碎。

【紅眼版】

眼睛結膜發紅、分泌物變多，看起來像沒睡飽的紅眼兔兔。

【腸胃版】

肚子痛、拉肚子，有時候還被誤以為是輪狀病毒腸胃炎。

【血尿版】

頻尿、血尿、尿尿痛。

最後，顏俊宇提醒，腺病毒目前並沒有特效藥，治療方式主要以「支持性療法」為主。面對這種變化多端的病毒，家長能做的，就是提醒孩子多補充水分，以預防高燒引發脫水，同時觀察孩子退燒後的精神與活動力，並叮嚀勤用肥皂洗手，降低病毒傳播風險。

