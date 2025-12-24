病毒界百變怪流行！醫師曝千變萬化症狀 靠它才能抓真凶

顏俊宇醫師昨於臉書po文，提到病毒界的百變怪「腺病毒」最近正在流行。（示意圖，取自pexels）

冬天是許多感冒好發季節，兒童感染科顏俊宇醫師昨（23）日po文，提到最近診所驗到好多腺病毒，尤其在嬰幼兒與幼童之間，「為什麼說它是百變怪？因為它的症狀千變萬化」，他強調在臨床上很難區分是腺病毒還是流感，往往要靠快篩才能抓出真凶！

顏俊宇昨於臉書粉專「雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師」po文，提到病毒界的百變怪「腺病毒」最近正在流行，而症狀共通點會變成超燙「燒久姬」，體溫衝破39度是常態，而且一燒就是5到7天。退燒藥吃了又燒，燒了又吃，「簡直是家長的體力與精神大考驗！」

顏俊宇分析列出4種變身版本，首先是「呼吸道版」，喉嚨紅腫如火燒、扁桃腺化膿，咳到心碎；第二種是「紅眼版」，眼睛結膜發紅、分泌物變多，看起來像沒睡飽的紅眼兔兔；第三種是「腸胃版」，肚子痛、拉肚子，有時候還被誤以為是輪狀病毒腸胃炎；最後一種是「血尿版」，頻尿、血尿、尿尿痛。

顏俊宇坦言，因腺病毒症狀千變萬化，而且也會高燒，臨床上很難區分是腺病毒還是流感，往往要靠快篩才能抓出真凶！而腺病毒沒有特效藥，主要靠「支持性療法」。面對這位「百變怪」，他提醒家長能做的就是補足水分、觀察活力及勤洗手。

