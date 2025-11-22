病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」
病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」
即時中心／徐子為報導
美國華盛頓州衛生官員昨（21）日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據了解，這是全球首例人類感染該型病毒而喪命。
外國媒體《美聯社》、《每日郵報》今日報導，根據華盛頓州衛生部發表的聲明，該名患者住在格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身有多種慢性病，在自家後院飼養的家禽，曾接觸到野鳥。至於其感染途徑還不清楚，不過官員推測，可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關。
據了解，這名患者這月初因高燒、意識不清和呼吸困難等症狀入院治療，先在當地醫療機構治療，後轉送西雅圖國王郡1間醫院，化驗結果證實其感染H5N5病毒。不過官方並未披露這名患者性別、年齡、姓名等個資。
針對全球首起禽流感人類死亡案例，該州衛生官員緩頰表示，「對公眾風險依然低」，「未發現其他相關人員檢驗出禽流感陽性反應」。美國衛生部則說，將持續監測曾與該名男子密切接觸者，不過，「目前無證據顯示這型病毒能在人與人之間傳播」。
美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早曾針對這起感染案例發表聲明，也強調沒有資訊顯示「公共衛生風險因此案而升高」。H5N5不被認為比H5N1型病毒會對人類造成更大威脅，美國從去年起，已有至少70起人類感染H5N1通報案例，大多數發生在酪農和家禽場工作人員，大多症狀輕微。
原文出處：快新聞／病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」
更多民視新聞報導
黃國昌輸慘了！新北市長最新民調曝「4人中墊底」 反感度飆破5成
福島5縣市食品「輸台解禁」！卓榮泰保證：抽驗逾20萬件無不合格
獨家／白色轎車直接撞進高雄輕軌軌道 車頭全毀慘況曝光
其他人也在看
OPEN將現身新宿京王百貨「台灣夜市」 (圖)
日本京王百貨店新宿店21日起舉辦「京王台灣夜市」，台灣人氣吉祥物「OPEN將」每天現身會場，吸引民眾合影。中央社 ・ 1 天前
美爆禽流感H5N5病毒人類感染死亡首例 對大眾威脅低
（中央社西雅圖21日綜合外電報導）美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。中央社 ・ 13 小時前
陳美鳳辦卡鬧烏龍！「自拍照當證件」差點脫口罩 自嘲：我真的是少一根筋
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導「台灣最美歐巴桑」陳美鳳剛結束泰國旅遊返台，日前她透過社群分享，自己在百貨公司購物、要升級百貨卡的當下，被服務人員...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
全球首例！美國爆人類感染H5N5型禽流感喪命
[NOWnews今日新聞]美國華盛頓州先前爆出全球首例人類感染H5N5型禽流感病毒案例，當地衛生官員21日證實該名年長的患者因感染病毒死亡。這也是全球首例人類感染H5N5病毒死亡的案例。據美聯社報導，...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前
台北「東區最美咖啡廳」創始店熄燈！最後營業時間曝
台北「東區最美咖啡廳」創始店熄燈！最後營業時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
驚！全球首例人類H5N5禽流感 美官員：患者已病歿
美國華盛頓州14日確認一名高齡病患感染H5N5禽流感病毒株，是全球首例。這名病患雖住院治療，仍不幸於21日病歿，成為全球首宗H5N5死亡病例。太報 ・ 16 小時前
全球首例！美國驚見人類感染「H5N5型」禽流感 高燒、呼吸困難不幸身亡
全球首例！華盛頓衛生部昨（21）日證實，有名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株身亡，據了解，這也是全球首例有人類感染該病毒而去世。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
NBA》「大鬍子」飆31分無用！快艇遭魔術射穿苦吞三連敗
近期苦吞連敗的洛杉磯快艇，今天(21日)作客奧蘭多魔術，縱使「大鬍子」James Harden全場飆緯來體育台 ・ 1 天前
WBC》日媒指大谷翔平有意打經典賽！ 道奇恐以「打者限定」放行
日本媒體《產經新聞》稍早指出，洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平有強烈意願參加明年的世界棒球經典賽，期盼緯來體育台 ・ 1 天前
警察突登門！日本音樂人大陸演出 全遭取消
中日衝突持續延燒，日本首相高市早苗日前的「台灣有事」言論引發大陸強烈不滿，多場日本藝人在大陸的演出活動遭到突然取消，甚至香港也加入抵制行列！日本音樂人在大陸巡演時，警方竟然登門中止演出，造成慘重經濟損失。對此，高市早苗回應表示，中日戰略互惠關係方向及對台立場皆未改變，但大陸方面仍要求「收回錯誤言論」。此事件也引發兩岸日本藝人不同立場表態，在大陸發展的紛紛支持一中原則，而在台日星則力挺高市早苗！TVBS新聞網 ・ 20 小時前
美國爆H5N5全球首例死亡 疾管署：旅遊警示維持第一級
美國華盛頓州出現全球首例H5N5型禽流感人類死亡案例，引發外界關注病毒是否出現變異風險。對此，疾管署副署長曾淑慧今（22）日表示，目前研判人傳人風險仍低，國內今年也未出現任何人類感染個案，我國已於今年4月將華盛頓州列為新型A型流感旅遊疫情建議「第一級：注意（Watch）」，此次病例研判為偶發事件，警自由時報 ・ 12 小時前
NBA》Harden狂飆55分破隊史紀錄 「籃球就是生活」
James Harden今天飆進10記三分球，攻下破洛杉磯快艇隊史單場最高得分紀錄的55分，帶領快艇在客場以131比116擊敗夏洛特黃蜂。TSNA ・ 2 小時前
恢復公投綁大選 立法院三讀通過
現行公投法規定公投與大選脫鉤，立法院會今天經表決，三讀修正通過公投法第23條條文，明定主管機關應於公民投票案公告成立後三個月起至六個月內舉行公民投票，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
蘋果攜手藝術家Bailey Hikawa推出售價達70美元的MagSafe手機支架，強調無障礙設計與現代雕塑美學
繼近期推出引發熱議的高價編織配件iPhone Pocket後，蘋果再度宣布與洛杉磯藝術家暨工業設計師Bailey Hikawa合作，推出一款名為「Hikawa Phone Grip & Stand」的MagSafe手機支架，能透過磁吸形式固定在iPhone (或同樣支援磁吸的手機)當作握把或支架配件使用。Mashdigi ・ 11 小時前
小禎40歲美到發光！一個月狂敷60片面膜 不愛喝水皮膚還能亮成這樣：自律程度太驚人！
最關鍵的是那款跟著她十年的W.SHOW面膜！小禎每天早晚都固定敷，如打球曬到太陽時，甚至會再加碼敷一片，一個月累積超過60片！她說這款面膜的保濕度從十年前一路穩定到現在，不會用久沒感覺，敷完還能看到明顯的透亮與緊緻，甚至有消水腫的效果。她笑說只要少敷一天，心裡都...styletc ・ 3 天前
OpenAI發表「ChatGPT for Teachers」教育專用版，提供美國基礎教育教師免費使用至2027年6月
OpenAI 宣布推出專為教育工作者打造的 AI 模型服務「ChatGPT for Teachers」，首波將鎖定美國市場，針對經過驗證的 K-12 (幼兒園至高中) 基礎教育教師、學校職員及管理者，提供免費使用至 2027 年 6 月的優惠，將協助教師更有效率地利用備課時間，並且在安全的環境下進行協作。Mashdigi ・ 11 小時前
鏡爆焦點／弄壞設備 占用梯廳 楊宗緯全家被批惡鄰居
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
中國取消萬張飛日本機票！網曝當地現況：真的變少
生活中心／李明融報導日本首相高市早苗「台灣有事」言論引發中國強烈反彈，甚至上演兩國的外交危機，中國14日起呼籲人民暫勿赴日，就算是買好機票的民眾也要求取消，導致多家中國航空公司出現大規模的退票潮，至今取消已超過54萬件，可能會讓日本觀光收入損失高達1兆7900億日圓（約新台幣3526億元）；對此，財經網美胡采蘋就好奇，「真的有因為機票取消中國觀光客而減少嗎？現在日本的人潮如何？」，貼文底下一票人留言直呼中國人真的變少了，當地現況曝光。民視 ・ 16 小時前
不吵不鬧就有糖吃！美FAA加發30萬獎金，犒賞關門期間「全勤無薪上班」航管員，
他們曾是美國聯邦政府停擺（shutdown）期間，最常出現在新聞版面的受害群體之一，負責機場秩序和飛航安全的航空管制員與技術人員，在華府恢復正常運作後，交通部與聯邦航空總署（FAA）日前突然宣布，將對那些在停擺時期、依舊堅守崗位保持完美出勤紀錄的員工，額外加發1萬美元（約新台幣31.4萬元）的獎金。根據CNBC引述美國交通部聲明，這筆激勵獎金、預計將發放給7......風傳媒 ・ 17 小時前
林岱樺復刻「三山造勢」前進旗山 怒批大旗美不應成「美濃大峽谷」
有意角逐高雄市長的立委林岱樺，今（22）日前進旗山體育場，舉辦繼月初的岡山場後第二場造勢活動，吸引約2萬支持者到場，對於這次選在大旗美地區舉辦造勢，林岱樺認為去年的颱風，讓鄉親受到淹水之苦，甚至被傾倒垃圾、被挖成大峽谷「就是政府的錯誤」，因此選擇在此要和鄉親同甘共苦，提出「高雄大改革」，還給市民安居樂業環境。中時新聞網 ・ 13 小時前