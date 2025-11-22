病毒進化？美國1人感染「H5N5型」禽流感喪生 成「全球首例」

即時中心／徐子為報導



美國華盛頓州衛生官員昨（21）日證實，該州一名年長者因感染罕見的H5N5型禽流感病毒株死亡，據了解，這是全球首例人類感染該型病毒而喪命。





外國媒體《美聯社》、《每日郵報》今日報導，根據華盛頓州衛生部發表的聲明，該名患者住在格雷斯港郡（Grays Harbor County），本身有多種慢性病，在自家後院飼養的家禽，曾接觸到野鳥。至於其感染途徑還不清楚，不過官員推測，可能與接觸野生或居家飼養的禽鳥有關。



據了解，這名患者這月初因高燒、意識不清和呼吸困難等症狀入院治療，先在當地醫療機構治療，後轉送西雅圖國王郡1間醫院，化驗結果證實其感染H5N5病毒。不過官方並未披露這名患者性別、年齡、姓名等個資。



針對全球首起禽流感人類死亡案例，該州衛生官員緩頰表示，「對公眾風險依然低」，「未發現其他相關人員檢驗出禽流感陽性反應」。美國衛生部則說，將持續監測曾與該名男子密切接觸者，不過，「目前無證據顯示這型病毒能在人與人之間傳播」。



美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早曾針對這起感染案例發表聲明，也強調沒有資訊顯示「公共衛生風險因此案而升高」。H5N5不被認為比H5N1型病毒會對人類造成更大威脅，美國從去年起，已有至少70起人類感染H5N1通報案例，大多數發生在酪農和家禽場工作人員，大多症狀輕微。





