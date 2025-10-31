病毒頑強三度清消 化製單塗改揪黑手1／台中梧棲豬場二度驗出病毒 化學兵將進駐清消

台中爆發非洲豬瘟疫情至今第九天，梧棲養豬場經過二度清消，還是驗出病毒，國防部出動化學兵進駐清消，另外，前一天行政院長卓榮泰前往文山掩埋場視察，台中市長下令要加強覆蓋，卻被議員踢爆，市府連夜找了建設局養工處的所有包商，要載土石掩埋，但根本這些土塊無法用來掩蓋廚餘，被外界質疑是提油救火。

國軍官兵全副武裝，前往台中梧棲養豬場逐一撤出場內物品，要讓化學兵進駐清消，因為經過二度清消仍檢驗出非洲豬瘟病毒，即便目前為止，非洲豬瘟病毒沒有外擴情形，但還是得追查病毒來源，台中市農業局30日三度找來陳姓豬農父子進行疫調，但對於案情保密到家。

廣告 廣告

台中市農業局長張敬昌：「我們送檢調，陳姓的飼主他們父子，由檢調偵辦當中」。除了要釐清病毒源頭，廚餘問題也讓盧市府繃緊神經，前一天行政院長卓榮泰視察文山掩埋場，現場環境髒亂，引發不少批評，台中市長盧秀燕下令，加強廚餘覆蓋，卻被議員踢爆，市府連夜找了建設局養工處的所有包商載來大批土石掩埋，但這些土塊根本無法用來掩蓋廚餘，包商又被請回。

民進黨台中市議員江肇國：「調這些包商的土，又沒有細查他們是否符合規定，到最後又延伸一場烏龍」。台中市環保局主秘江明山：「建設局自動提出要幫忙，但是建設局提出來的土方，他們的粒徑比較大，所以我們環保局認為不適合，沒有也就沒有讓這些土方進到我們的掩埋場」。

環保局強調，這些不適合的土石並沒有拿來覆蓋廚餘，但又有民代直擊，霧峰的廚餘掩埋場滲出的液體不斷冒出泡泡，讓民代直呼看到差點反胃。民眾黨台中市議員江和樹：「你一直在掩蓋是為了什麼，只是讓我們不要發現而已，但是你掩蓋得住嗎」。台中市副市長鄭照新：「並非掩埋坑冒出的溢水，而是前幾天台中下雨的沉積，所以它是雨水」。

至於外界最關心的化製三聯單疑似遭到竄改，台中市府派員到雲林化製廠調查後，對於到底是哪個環節出問題仍閉口不談，強調都已經移送檢調，尊重司法偵辦。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

病毒頑強三度清消 化製單塗改揪黑手2／高雄南豐滷肉飯開賣 改用合法冷凍豬肉、全外帶

議員深夜爆「廚餘海」覆土出包 台中市府：將謹慎依規處理

機場入境將「取消免檢疫通道」 石崇良：一律過X光機