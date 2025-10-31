病毒頑強三度清消 化製單塗改揪黑手2／高雄南豐滷肉飯開賣 改用合法冷凍豬肉、全外帶

高雄知名的南豐滷肉飯終於在歇業六天之後開賣了！老闆直言他們改用合法冷凍豬肉，口感上會比溫體豬肉硬一些，但風味不變，而且因為廚餘問題處理麻煩，不開放內用，一律只能外帶。

五花肉滷得油亮入味，一攪動滷汁就散發香氣，搭配酸菜解油膩，讓人看了口水直流，高雄知名的南豐滷肉飯停賣六天之後，終於在30日開賣，但老闆告示寫得講明了，食材是冷凍豬肉，而非平常用的溫體豬。記者vs.滷肉飯業者：「就看廠商能給我們多少，能做多少就算多少，（口感上可能會有什麼差別），可能會硬ㄧ點點」。

廣告 廣告

將退冰、水煮過的五花肉切成一片一片，準備放到滷汁滷，老闆透露冷凍豬經過冰凍再退冰，口感會比溫體豬稍微硬一些，但饕客還是買單。記者vs.客人：「還ok啦，方便就好，（你自己吃得出冷凍跟溫體的差別嗎），吃不出來」。

高雄的南豐滷肉飯因為非洲豬瘟爆發，10/24開始店休到10/29，直到10/30改用冷凍豬肉開賣，但也因為廚餘問題處理麻煩，一律不開放內用，改成只能外帶。滷肉飯業者：「只能外帶，有啊，很多人問啊」。

另外，新北市三重的滷肉飯名店，今大滷肉飯也從10/30開始店休，直到豬肉恢復供應，才會重新營業，店小二滷肉飯則是從10/30休到11/6，7號恢復營業，看看這張電宰毛豬證明單，就停留在非洲豬瘟疫情爆發那一天就再沒更新過，小吃業者現在只盼危機能盡快解除，讓新鮮豬肉重回市場，才能好好做生意。

鏡新聞已上架86台，若無法收看，請洽詢當地系統台。





更多《鏡新聞》報導

病毒頑強三度清消 化製單塗改揪黑手1／台中梧棲豬場二度驗出病毒 化學兵將進駐清消

剛結束亞洲行 79歲川普現身白宮「游刃有餘」發萬聖節糖果

機場入境將「取消免檢疫通道」 石崇良：一律過X光機