病毒頑強第3度清消！非洲豬瘟案場「髒亂環境曝」 十軍團110官兵連夜清

記者潘靚緯／台中報導

台中梧棲養豬場22日爆發非洲豬瘟首例，現場封鎖進行消毒，日前案場仍被驗出有病毒陽性，台中市府二度進行清消，還出動高溫火焰槍，不料中央30日宣布再度於案場兩處驗出病毒，且地點與上次不同，中央決定派出化學兵協助。30日晚間9點半陸軍第十軍團支援30位官兵，到現場清消，由於案場髒亂情況遠超預期，市府凌晨緊急連絡軍方再增援80名官兵，進行第二輪清理，等待現場清潔完成，35名化學兵即進駐消毒。

非洲豬瘟案場內環境十分髒亂，佈滿灰塵及雜物，市府緊急連絡十軍團再增派80名官兵協助清消。(圖／台中市政府提供)

農業部長陳駿季指出，在案例場上一次發現的核酸陽性，與這2次採樣處不一樣，這次發現的一個是牆面，另外一個是飲水區域，篩檢後全面採27個樣品，其中有2個樣品還是呈現核酸陽性，表示有一部分是乾淨的，有一部分是不乾淨，但只要有一處不乾淨，那就是失敗了。如果消毒不確實，病毒更有可能擴張到外面，因此決定採取更強烈的方式，由專業團隊陪同國防部化學兵，到案場做完整的清消。

第十軍團派出110官兵，分兩輪連夜進行環境清潔，將雜物全部移除。(圖／台中市政府提供)

台中市政府表示，國軍化學兵於今（31）日進行非洲豬瘟案場消毒，為配合化學兵進場，案場環境須全面清理。台中市政府昨日請陸軍第十軍團砲兵第五八指揮部支援30位官兵，搭配市府動保處20名同仁，以「1名動保處人員搭配2名官兵」分組方式，在昨晚9點半開始投入前置清理作業。

但礙於案場髒亂情況遠超預期，內部堆放許多木條、塑膠桶等雜物，環境中滿佈灰塵，市府在凌晨緊急連絡陸軍第十軍團再增援80名官兵，進行第二輪清理。31日早上8點20分，80名官兵陸續抵達現場整備，搭配現場22位動保處人力投入，進行全面清理，才能有利全面清消。

環保局人員將案場內雜物，送往焚化爐處理。(圖／台中市政府提供)

