病毒齊發！急診室「人山人海」 ICU護理師勸：餘生請把健康置頂！

藝人大S去年赴日旅遊期間，因感染流感驟逝，2日是去世滿1周年忌日。加護病房護理師林婷近日在社群平台發文提醒民眾，冬季是病毒活躍期，急診室已出現人滿為患的情況，好好吃飯與睡覺、避免生病，比什麼都重要。她強調，「餘生請把健康置頂」，在健康面前，其他都是浮雲，冬天時照顧好自己，就是最大的福氣。

林婷在臉書粉專「林婷一下吧 icu護理師」發文表示，昨天經過急診室時，看到裡面擠滿患者，空氣充斥著消毒水味和焦慮的氣息。她看著生病患者疲憊的眼神，還有小朋友因為害怕打針放聲大哭，心裡特別無奈。急診室裡「人山人海」，擠滿了掛點滴的男男女女和哭鬧的小孩。

林婷指出，最近忽冷忽熱，加上多種病毒齊發，免疫力只要稍微差一點，就可能中招了。她呼籲民眾別等生病了才想起健康有多重要，該保暖就保暖，別只耍帥不要溫度，感覺不舒服就快就醫，千萬別硬扛。

「餘生請把健康置頂。」林婷表示，等到生病才體悟健康的可貴，住院時才明白陪伴的重要，這時都太遲了。她強調，別再抱怨生活，多一些人間清醒，到了醫院就會明白，人生除了健康，其他什麼都不是。

