病痛未定義人生 李昕以《疼。喜》系列轉化生命經驗為藝術書寫

【警政時報 薛秀蓮／台北報導】「病痛限制了身體，但藝術解放了靈魂。」藝術家李昕以創作回應生命的重量，在《疼。喜》系列作品中，將自身面對癌症與劇烈療程的經驗，轉化為一場關於身體、靈魂與信念的藝術書寫。她拒絕讓病痛定義自己，選擇在創作中重新詮釋「美」的可能。

《疼。喜》系列作品，透過貓的象徵語彙，傳達在脆弱之中仍選擇向光前行的生命意志。（圖／主辦單位提供）

《疼。喜》系列以「貓」作為靈魂的敘事替身，描繪身心在病痛與治療過程中被撕裂、重組與修復的歷程。作品既是極為私密的生命記錄，也是一場公開而誠實的見證，引領觀者直視脆弱，並在其中看見前行的力量。

畫面中的貓擁有多變而夢幻的造型，從憂鬱時尚的藍色捲髮、生意盎然的綠色短髮，到溫柔的粉紅長髮與象徵榮耀的金色波浪。這些造型並非單純的視覺裝飾，而是藝術家對病魔的反擊與回應。當化療奪走了肉體的頭髮，李昕在畫布上賦予貓無限變身的自由，讓色彩與造型成為心靈豐盛的象徵，也重新奪回對「美」的詮釋權。

藝術家李昕於展場中呈現《疼。喜》系列作品，透過貓的意象回應病痛經驗，將身體脆弱轉化為創作能量。（圖／主辦單位提供）

本展呈現一系列複合媒材實驗，結合AI生成影像、手繪創作（粉彩、壓克力、水彩、色鉛筆）與半透明色紙拼貼，建構出層層交織的視覺結構。李昕將AI視為一種以「語言」與「概念」為筆的繪畫方式，其隨機性打破慣性思維，使創作更具開放性與不確定性。

她形容AI創作如同水墨潑彩或陶藝中的「窯變」，是一種不可完全掌控、卻充滿機緣的生成過程；AI的運算成為當代的「數位窯變」，讓藝術家的意識與隨機性在畫面中共舞。相對地，手繪筆觸重新引入身體的溫度，補強畫面的節奏與情感密度；半透明色紙則利用光學特性，創造透光、遮蔽與半隔離的狀態，象徵生命中那些難以一眼看透的曖昧時刻——痛苦與恩典，往往同時存在。

《疼。喜》系列作品以多變色彩與貓的造型為核心，象徵在癌症療程中對「美」與自我認同的重新詮釋。（圖／主辦單位提供）

李昕透過創作安置希望，讓作品在黑暗中點起微光。《疼。喜》不僅是一隻小貓的旅程，更屬於每一位曾受傷、仍選擇向光前行的人，提醒人們：光始終存在，只等待被看見。

展覽資訊

日期：2026年1月3日至1月11日

地點：中正紀念堂1樓藝廊

