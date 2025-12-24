病痛未定義人生 李昕以《疼。喜》系列轉化生命經驗為藝術書寫
【警政時報 薛秀蓮／台北報導】「病痛限制了身體，但藝術解放了靈魂。」藝術家李昕以創作回應生命的重量，在《疼。喜》系列作品中，將自身面對癌症與劇烈療程的經驗，轉化為一場關於身體、靈魂與信念的藝術書寫。她拒絕讓病痛定義自己，選擇在創作中重新詮釋「美」的可能。
《疼。喜》系列以「貓」作為靈魂的敘事替身，描繪身心在病痛與治療過程中被撕裂、重組與修復的歷程。作品既是極為私密的生命記錄，也是一場公開而誠實的見證，引領觀者直視脆弱，並在其中看見前行的力量。
畫面中的貓擁有多變而夢幻的造型，從憂鬱時尚的藍色捲髮、生意盎然的綠色短髮，到溫柔的粉紅長髮與象徵榮耀的金色波浪。這些造型並非單純的視覺裝飾，而是藝術家對病魔的反擊與回應。當化療奪走了肉體的頭髮，李昕在畫布上賦予貓無限變身的自由，讓色彩與造型成為心靈豐盛的象徵，也重新奪回對「美」的詮釋權。
本展呈現一系列複合媒材實驗，結合AI生成影像、手繪創作（粉彩、壓克力、水彩、色鉛筆）與半透明色紙拼貼，建構出層層交織的視覺結構。李昕將AI視為一種以「語言」與「概念」為筆的繪畫方式，其隨機性打破慣性思維，使創作更具開放性與不確定性。
她形容AI創作如同水墨潑彩或陶藝中的「窯變」，是一種不可完全掌控、卻充滿機緣的生成過程；AI的運算成為當代的「數位窯變」，讓藝術家的意識與隨機性在畫面中共舞。相對地，手繪筆觸重新引入身體的溫度，補強畫面的節奏與情感密度；半透明色紙則利用光學特性，創造透光、遮蔽與半隔離的狀態，象徵生命中那些難以一眼看透的曖昧時刻——痛苦與恩典，往往同時存在。
李昕透過創作安置希望，讓作品在黑暗中點起微光。《疼。喜》不僅是一隻小貓的旅程，更屬於每一位曾受傷、仍選擇向光前行的人，提醒人們：光始終存在，只等待被看見。
展覽資訊
日期：2026年1月3日至1月11日
地點：中正紀念堂1樓藝廊
更多警政時報報導
【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守
【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款
其他人也在看
全球票房108億！揭秘《阿凡達3》「灰燼族」穿環造型 溫斯蕾驚嘆：動態捕捉栩栩如生
《阿凡達：火與燼》上映5天票房破1億2470萬台幣，更以全球3億4500萬美金（約新台幣108億）的驚人數字空降全球票房冠軍。指標性民調CinemaScore也開出A級優等評鑑，而最新釋出的幕後花絮中，詹姆斯卡麥隆率領金獎團隊揭開潘朵拉星球的製作內幕。鏡報 ・ 1 天前 ・ 6
《Dr.STONE 新石紀》動畫最終章完結篇2026年4月開播！天才數學家「SAI」登場預告解禁
由稻垣理一郎擔任原作、Boichi 負責作畫的已完結漫畫作品《Dr.STONE 新石紀》，正式宣佈動畫版最終季《Dr.STONE 新石紀 SCIENCE FUTURE》「Part 3」確定將於 2026 年 4 月開播，並同步釋出了全新前導預告片，宣告這部描寫從零開始重建文明的壯闊史詩漫畫即將邁入最終高潮。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前 ・ 2
文藝復興！《Keroro軍曹》新作動畫宣布2026年秋季開播，但聲優陣容將全部換新
由吉崎觀音創作並且從 1999 年連載至今的高人氣漫畫《Keroro 軍曹》（ケロロ軍曹），距離 2014 年新版動畫播出後，已經過去 10 年時間。沒想到官方今年 7 月先是驚喜宣布《KERORO 軍曹》新劇場版將在 2026 年夏季上映。但讓人沒想到的是，官方在 12 月 23 日突然公開重磅消息，宣布將推出的完全新作電視動畫《Keroro 軍曹☆》，但聲優陣容部分將會進行更換。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 5 小時前 ・ 1
不是媽媽給的！張文帳戶驚見「3985」助他發動攻擊
27歲逃兵通緝犯張文19日在北捷台北車站、中山站一帶發動隨機攻擊，造成4死11傷悲劇。警方調查發現，張文犯案前帳戶僅剩39元，卻在13日突然存入3985元，這筆神秘款項成為偵辦焦點。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 101
夏宇禾被「富三代人夫街邊討吻」 首發聲道歉：喝酒造成的錯誤
Gino前女友夏宇禾日前被拍到很李聖傑摟摟抱抱，立刻被對方撇清關係，24日又被拍到和富三代人夫在大馬路邊接吻。富三代的社群滿滿都是家庭合照，她跟對方有互相追蹤，因此不可能不知道對方有家庭，在新聞爆出後，她發限動道歉。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 小時前 ・ 53
這筆不是母親金援！張文帳戶僅剩39元「突有錢」關鍵金流有疑點
社會中心／綜合報導台北車站及中山商圈19日晚間發生隨機暴力事件，嫌犯張文接連投擲煙霧彈，並持刀朝不特定民眾攻擊，造成3人不幸喪命、11人受傷。由於張文過去曾因故遭空軍汰除，之後長期未有穩定工作，其犯案所需資金來源也成為警方追查重點。專案小組深入清查後發現，張文自2023年8月起即無固定收入，今年1月起租住於台北市中正區公園路一帶，而其生活開銷主要仰賴母親金援。警方掌握，張母曾於2023年間一次匯款45萬元，之後又陸續每季提供3萬至6萬元生活費，加總金額約82萬元，讓張文即使未就業，仍能維持租屋生活。民視 ・ 1 天前 ・ 104
這筆不是媽媽給的！張文帳戶剩39元「突有神秘進帳」 金流驚人疑點曝
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。由於張文在空軍退役後沒有穩定工作，犯案所需的資金從何而來也受到關注。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子。但引起注意的是，傳出13日張文帳戶原本剩下39元卻突然存入一筆現金3985元，之後他隨即領取現金5500元支付作為「前進基地」的商旅費用。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 58
張文資金來源曝光！北市刑大：「這人」兩年匯款82萬
即時中心／林韋慈報導北車、中山19日發生震驚社會的隨機攻擊事件，嫌犯張文在犯案後墜樓身亡，事件共造成4死11傷。警方追查背後動機與金援時，查出張文從2023年8月就沒有收入，1月入住台北中正區公園路住處，期間張文母親除了每季匯款3萬至6萬元以外，主要經濟來源自張母2023年匯了一筆45萬，加上後續匯款總共37萬，總金額達82萬元，使張文不需工作也可以租房生活。民視 ・ 1 天前 ・ 142
45年老牌撐不住了！新昕纖桃園龜山廠爆大量解僱
經營45年的老牌紡織廠新昕纖（4406）今（24）日公告，因原料價格上漲、電價連年調漲，加上訂單外移與低價進口紗線競爭，公司營運持續承壓，董事會決議進行業務緊縮，並依法辦理桃園龜山廠員工大量解僱案。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前 ・ 45
電燈泡變男主3／女星交往人夫產下兩子 爸爸痛斥「不要臉」
沈玉琳的前女友鄒佩真2021年被曝光未婚生子，且兩個孩子的父親是有婦之夫，她同時當了小三和未婚媽媽，引發爭議。她在受訪時透露當年在分手療傷時遇到孩子的爸爸，在她最脆弱時得到安慰，後來才發現男友竟然是有夫之夫，男子隨後也承諾她會離婚，但卻始終沒做到，不料這時佩...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 58
炎亞綸認交往阿本9年「藏得很辛苦」！昔大吵砸電視見血 分手原因曝光
男星炎亞綸過去曾和《棒棒堂》阿本（翁瑞迪）傳出緋聞，但雙方並未正面回應。近日炎亞綸接受薔薔主持的podcast節目《薔栗膠》訪問，大方吐露曾和阿本交往9年，因「少了繼續往下走的理由」分手，但仍維持友好關係。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 137
金宇彬、申敏兒讓人們再次相信愛情！世紀婚禮「伴手禮」細節曝光，申敏兒披「婚紗界愛馬仕」美哭全網！
新娘造型：Elie Saab 百萬婚紗展現「新娘教科書」氣質身為時尚寵兒的申敏兒，婚禮造型果然不負眾望。她選擇了素有「婚紗界愛馬仕」之稱的 Elie Saab 2026 春季系列。這襲桃心領設計的全手工白紗，布滿了精緻的立體花卉與蕾絲刺繡，優雅地勾勒出她的曼妙身姿。珠寶方面則大膽...styletc ・ 1 天前 ・ 4
張文非孤狼有隊友？LINE好友僅「這兩人」 疑用Discord加秘密群組
北捷台北車站、中山站一帶19日發生隨機攻擊事件，造成27歲兇嫌張文在內4死11傷。警方追查金流，發現張文長期靠母親金援，3年總共匯款82萬給兒子，他卻和母親沒有聯繫，LINE好友只有房東和房仲。不過，張文被發現信箱有註冊通訊軟體Discord，究竟是誰找「孤狼」加入也是疑點之一。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 74
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 2 天前 ・ 10
迴力鏢來了！蘇貞昌舊影片打臉賴清德 網讚：神預言
行政院長卓榮泰拒絕副署財劃法修正案、憲法法庭在5名大法官出席未達法定門檻情況下宣告憲訴法違憲，引發憲政危機持續延燒。有粉專挖出前行政院長蘇貞昌過去擔任民進黨黨主席時的發言影片，內容痛批「當總統毀憲亂政，違反黨國分際，侵犯立法權，民主自由人權就岌岌可危」。中天新聞網 ・ 8 小時前 ・ 203
解放軍真的準備好了？美戰爭部報告驚曝：中國「這時間點」犯台
即時中心／黃于庭報導日本首相高市早苗提出「台灣有事」一說，引發中日關係緊繃，近日美國總統川普（Donald Trump）正式簽署《台灣保證落實法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），更是觸動中國敏感神經，多次對台以言語、武力恫嚇。對此，《路透社》揭露美國戰爭部報告草案，顯示中國可能已裝載100多枚洲際彈道導彈，同時強調北京日益增長的軍事野心。民視 ・ 1 天前 ・ 399
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天
翁倩玉「片場被打」噴血送醫！安心亞嚇喊：演藝圈最後一天EBC東森娛樂 ・ 2 天前 ・ 59
MLB》曾讓背號給大谷獲保時捷贈禮！前道奇火球男「不打了」
以鮮明個性與火辣發言聞名的前道奇隊火球男凱利（Joe Kelly），在歷經一整年未獲大聯盟合約後，近日於節目中正式表態「不打了」，暗示其13年的職棒生涯已畫下句點。現年37歲的凱利即便選擇告別賽場，仍不改其直言不諱的本色，強調自己不想使用「退休」一詞，認為該詞應保留給服役或工作至65歲的人，對於運動員而言，單純只是「不再比賽」而已。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 10
民眾黨今徵召張啓楷參戰嘉義市長 「黃敏惠暗挺王美惠」傳聞有望助攻藍白合
2026地方大選逼近，民眾黨今天（24日）將徵召立委張啓楷參選嘉義市長；民進黨則提名「女戰神」王美惠參戰，但地方盛傳現任嘉義市長黃敏惠暗挺王美惠接班，引發藍白基層擔憂。有地方人士指出，若藍白在嘉義市各自為戰恐不利選情，因此勢必要合作共推人選，至少讓票數不要落後太多，才能對各自支持者有所交代。鏡報 ・ 10 小時前 ・ 74
家樂福即將走入歷史 300家量販超市更名
統一終止與法國家樂福的品牌授權合約，明年中全面換新招牌(圖/卡優新聞網)卡優新聞網 ・ 1 天前 ・ 91