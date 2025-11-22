本篇的季節主題「季題」是「枯野」。

旅にやんで夢は枯野をかけまはる ——芭蕉

病臥旅途中，恍然一夢枯野上，就當去過了 芭蕉

（創作於1694年，收錄於《芭蕉翁行狀記》）

在離芭蕉亡故之地不遠的大阪南御堂，有一座天保年間（1830-1844年）的俳人們建造的石碑，上面刻著一首俳句——旅に病でゆめは枯野をかけまはる（病臥旅途中，恍然一夢枯野上，就當去過了）。可能很多讀者會產生疑問：「咦？不是『かけめぐる』嗎？」

實際上，這首俳句最早收錄在芭蕉的弟子支考編纂的《芭蕉翁追善之日記》，寫的是「かけ廻（まわ）る」，而讀作「かけマワル」還是「かけメグル」，直到大正時代，這兩種主張一直相持不下。芥川龍之介在1918年發表的小說《枯野抄》中引用的是「かけめぐる」，所以這種讀法成為共識。

然而，芭蕉的另一位弟子路通在其所著的《芭蕉翁行狀記》中也收錄了這首俳句，寫的卻是「かけまはる」。也有其他記錄證明與芭蕉有交情的若干俳諧作者都是這麽念的，反而「かけメグル」是支考在芭蕉去世30多年後，才開始主張的讀法。通過對資料的綜合分析，我們可以認為，芭蕉臨終時在病床上低語的很可能是「かけマワル」。



南御堂庭園中所立的芭蕉俳句碑（圖片：Aflo）

這首俳句是以《新古今和歌集》收錄的西行的一首和歌為基礎創作的——津の國の難波の春は夢なれや蘆のかれ葉に風わたる也（津國難波春為夢，唯有北風葦葉間）。攝津難波一到春天蘆葦原上就齊刷刷冒出綠芽，如此美景莫非只是一場夢？如今，只有冬日的寒風從枯萎的蘆葦葉間吹過。芭蕉冬日到訪難波，不幸病倒。起床行動已是奢望，就只有在夢中去西行和歌中吟詠的難波枯萎的蘆葦原上逛一圈了。

日本古典文學研究者。主要研究日本的連歌俳諧和芭蕉。 1960年出生於山梨縣甲府市。京都大學研究所文學系博士課程學分修滿退學。博士（文學）。曾任和光大學表現系教授。著作有《風雅與幽默 芭蕉叢考》（清文堂出版，2004年）、《旅行的俳諧師 芭蕉叢考 二》（同，2015年）、《連句教室 接龍遊戲》（平凡社，2013年）、《芭蕉的遊戲》（岩波書店，2022年）。與深澤了子共著《芭蕉 蕪村 四季詠 春夏篇 秋冬篇》（三彌井書店，2016年）、《宗因先生日安：夫婦二人為注釋（上）》（和泉書院，2019年）等。