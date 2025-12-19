病逝空服員家屬怒控說謊 長榮航空回應了

長榮空姐病逝，工會人員到台北總公司獻花致意。(記者田裕華攝)

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空孫姓空服員10月初抱病值勤，返台後病逝，引發各界抨擊長榮航空的勞動環境，孫姓空服員家屬今天(19日)發表聲明，痛批長榮航空公司說謊；長榮航空晚間回應，已即刻啟動調查作業，同步檢討既有制度。

桃園市空服員職業工會在今天代轉孫姓空服員家屬聲明稿，孫父痛批長榮航空公司說謊，「你們有時間做公關，就沒有時間好好跟我們談、還我們一個公道嗎？」

長榮航空在今天晚間回應，公司已在孫姓空服員事件發生後，已即刻啟動相關調查作業，全面釐清事件始末，並同步檢討既有制度，儘速落實各項改善措施。公司期盼在審慎、負責的前提下，向家屬說明處理進度，同時透過具體行動，為全體員工打造更安全、友善的職場環境。

有關孫姓空服員後續的撫卹事宜，長榮航空說，日前公司已完成撫卹金審核作業，並正式函送家屬，至於家屬其他訴求須待相關主管機關進一步進行工作相關疾病之專業評估。

長榮航空說，同時也將會安排拜訪家屬，表達關懷並了解家屬需求。另外，職場霸凌調查目前也在進行中。長榮航空將持續以積極且負責的態度與家屬保持溝通，全力提供必要的協助與支持。

