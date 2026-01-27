病魔代勞「老天先收」8死囚 盤點近年分屍魔、改運魔成死牢逃兵

法務部遲未執行槍決，近年陸續發生死囚病逝在死牢事件。示意圖／unsplash

《鏡報》昨獨家揭露，長期關押在高雄二監的死囚歐陽榕病逝獄中，這位在死牢中待了超過 15 年的兇嫌，最終未等來法律的制裁，而是因長年糖尿病併發器官衰竭，在醫院宣告不治。近年台灣執行死刑速度趨緩，多位死囚在長年的法律救濟與等待中步入高齡，最終未受法律伏法，而是由病魔奪命，包括歐陽榕在內，近年已有8名死囚陸續病病死、自我了結在死牢內。

台灣死刑執行進度備受社會關注，除長期未執行引發爭議外，也陸續出現死囚尚未伏法、即在獄中病逝的情況。統計近年至少已有8名死刑犯在等待執行期間因病、因故死亡，讓部分被害者家屬感嘆「等不到司法最終交代」。

1. 歐陽榕：分屍女恩人的冷血魔（2026年病逝）

曾是企業高階主管的歐陽榕，因投資失利然而法律的制裁尚未降臨，病魔先來敲門，最終因長年糖尿病引發多重器官衰竭，在高雄看守所病逝。

最新一例為歐陽榕。曾任企業高階主管的他，因投資失利陷入財務困境，竟將長期資助他的盧姓女建商誘騙殺害，殘忍分屍 10 塊後棄屍大寮。他在死牢中苦撐超過 15 年，更曾透過律師多次聲請釋憲試圖翻案均未獲准，最終在今年1月25日因長年糖尿病併發多重器官衰竭，在高雄看守所病逝。

2. 黃富康：隨機殺房東的改運魔（2023年病逝）

2023年病逝的黃富康，則因迷信日本漫畫情節，認為「殺人可以改運」，隨機鎖定欲出租房屋的房東行兇，造成房東全家1死2傷的悲劇。案件定讞後，他在台北看守所等待執行期間，突發心因性休克猝死，結束短暫卻暴力的一生。

3. 鄭文通：殘殺妻兒的冷血父（2020 年病逝）

鄭文通因失業與妻子爭吵後，憤而殺死妻子與 5 歲兒子。他在等待槍決 14 年後，於 2020 年 6 月 13 日因急性腎衰竭與大腸癌病逝於亞東醫院。

4. 吳慶陸：殘殺老夫婦的狠嫌（2019 年病逝）

吳慶陸因缺錢花用，持刀殘殺台中一對熟識的老夫婦，兩人各中數十刀致死。他在死刑確定後曾表示不同意聲請釋憲，最終於 2019 年 9 月 7 日因胃癌病逝於台中培德醫院安寧病房。

5. 郭旗山：司法史上最高齡的縱火犯（2019年病逝）

回顧2019年，縱火案死囚郭旗山亦在獄中病逝。郭旗山因不滿鄰居要求搬遷，郭旗山竟在深夜放火燒屋，導致村長妻子與兩名年僅 2、3 歲的幼童葬身火窟。郭旗山於判死後一直被關押，直到 2019 年已高齡 84 歲，成為全台最老死囚。最終他在獄中用餐時不慎嗆到引發肺炎，隨後因敗血症病逝，令受害者家屬感嘆「等不到司法交代」。

6. 方金義：專殺舞女的分屍魔（2012 年病逝）

方金義是 1970 至 80 年代惡名昭彰的死囚，曾因連續強盜強姦舞女被判無期徒刑，假釋後竟再犯殺人分屍案。他在等待執行期間罹患多種疾病，於 2012 年 1 月病逝於台中培德醫院。

7. 黃志賢：手刃 3 人連續殺人魔（2006 年病逝）

黃志賢因砍殺同居女友、前女友及前女友同居人共 3 人身亡，於 2004 年定讞，最終在 2006 年 11 月間以吞乾電池等方式，企圖了結生命，被所方緊急送至醫院急救，但他最終因敗血症猝死於花蓮。

8.陳昱安:殺父逆子(2019年自我了結)

除了病魔奪命之外，也有死囚跟黃志賢一樣選擇自我了結生命。例如持刀砍殺父親 111 刀致死的逆子陳昱安，2013 年遭判死定讞後，2019 年 1 月在台北看守所自縊身亡，同樣未能受法律行刑。

面對死囚陸續於獄中凋零，社會對於死刑執行與否的爭議持續不斷。部分人權團體主張廢死或嚴謹法律救濟，但多數民眾與被害者家屬則擔憂，司法的最終正義若因死囚病逝而落空，恐將成為家屬心中永遠的遺憾。

