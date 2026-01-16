症狀好轉就自行停藥！40多歲男潰瘍大出血緊急開刀 醫嘆：要聽醫囑

男子不聽醫囑自行停藥，導致體內大出血送醫急救。（示意圖／翻攝自unsplash）

有些人吃藥一段時間後，發現症狀好轉就會自行停藥，小心可能會導致嚴重後果。外科醫師陳榮堅分享，一名40多歲男子因消化性潰瘍接受治療，服藥一個月後，見症狀改善就自行停藥，沒想到某次聚餐時突然昏倒送醫，經檢查才發現是潰瘍大出血，緊急開刀才保住性命。

日前外科醫師陳榮堅在臉書粉專發文分享，一名40多歲男子先前被診斷出嚴重消化性潰瘍，依照標準療程需持續治療約3個月以上，當時醫師也特別提醒一定要按時服藥，完成整個療程。不過，男子治療約一個月後，覺得症狀已經改善，便自行停藥，直到某次與朋友聚餐時，起身要去上廁所卻突然昏倒，被緊急送往醫院急診。

陳榮堅表示，經檢查後發現，男子的消化性潰瘍正在大量出血，血色素只剩下7g/dL，遠低於一般男性正常值約13g/dL，內科醫師緊急用胃鏡止血，並安排住院觀察，第1天雖然成功止血，但當晚卻開始出現大量血便，第2天仍無法成功止血，只好安排外科手術。

陳榮堅透露，本來可以用腹腔鏡微創手術治療，但因為潰瘍情況嚴重，加上出血量過多，只能開一個小剖腹傷口，進行完整止血手術。陳榮堅感嘆，若患者當初沒有自行停藥，或許就不會造成這麼嚴重的後果，同時他也提醒民眾，當醫師有建議療程時，還是要遵照醫囑進行，不要擅自中斷療程。

