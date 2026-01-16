症狀消失就停藥？40歲男潰瘍大出血 聚餐昏倒急剖腹救命
生活中心／程正邦報導
許多民眾在感冒或身體不適時，一旦感覺症狀減輕就習慣「自行停藥」，但在某些慢性或嚴重疾病中，這種行為可能招致致命風險。外科名醫陳榮堅近期分享一起驚悚案例，一名 40 多歲壯男因患有嚴重消化性潰瘍，卻在療程中途擅自停藥，最終導致潰瘍處大噴血，在聚餐時當眾昏倒，送醫後不得不剖腹救命。
隱形炸彈：症狀改善不代表痊癒
這名中年男性患者先前因嚴重消化性潰瘍就醫，醫師當時診斷其病況需至少持續治療 3 個月以上，才能確保黏膜徹底修復並根除幽門螺桿菌等致病因素。不料，男子在規律服藥約一個月後，自覺胃痛、灼熱感消失，便主動斷藥。
這種「自以為好了」的錯覺，讓潰瘍處在缺乏藥物保護與修復下持續惡化。某次他與友人聚餐，席間起身上廁所時，因胃部大量出血導致體位性低血壓，當場失去意識昏厥。
驚險搶救：血色素暴跌、胃鏡止血失敗
患者送抵急診時，檢測發現血色素已跌至 7g/dL（一般健康男性標準值約為 13g/dL 至 18g/dL），顯示體內流失了近一半的血液。內科醫師隨即施以胃鏡緊急止血，並安排住院觀察。
然而，病情並未就此平穩。患者在住院首晚排便竟全為鮮紅血便，顯示胃部持續滲血。由於第二次內視鏡止血仍告失敗，醫療團隊決定採取外科手術介入。陳榮堅醫師指出，原本考慮使用腹腔鏡微創手術，但因病灶處潰瘍情形極其惡劣且出血量龐大，最終被迫選擇「小剖腹」手術，才成功深入患部完成縫合止血。
醫師叮嚀：完成療程是防範復發的關鍵
陳榮堅醫師感嘆，許多消化性潰瘍患者常因藥物產生的輕微副作用或是工作繁忙而漏藥、停藥，卻忽略了潰瘍組織修復需要時間。如果該患者當初能聽從醫囑完成三個月的療程，就不必經歷這場險些喪命的開刀折磨。
醫療團隊特別提醒，消化性潰瘍若未徹底治癒，不僅容易反覆發作、造成大出血，長期下來甚至可能引發胃穿孔或增加胃癌風險。民眾就醫後務必遵守醫師建議的療程時間，切勿根據個人體感擅自調整藥量。
更多三立新聞網報導
WBC台灣隊場次全部完售！東京賽區開賣即癱瘓 韓國球迷：台灣人搶瘋了
花蓮洪災真相！鄉長浮報撤離數爽嗑爐遭押 他告發徐榛蔚「廢弛職務」
北捷案效應！台北動漫節祭「Cosplay禁令」 擬真槍械防毒面具不得進場
南韓「躺平青年」破71萬人！20-30歲自願登出市場 背後原因令央行預警
其他人也在看
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 11 小時前 ・ 103
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前 ・ 48
26歲女被判「一輩子洗腎」不可置信痛哭 醫：眾多惡習的集體謀殺！
一名年僅26歲的上班族女子因腎功能完全衰竭，必須終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥指出，高果糖飲料是導致年輕人腎衰竭的頭號元凶，而腎臟在壞掉70%之前可能都不會出現明顯症狀。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 245
2026年運勢出爐！「5生肖」慎防血光之災 屬龍小心車禍
民俗專家楊登嵙分析2026年12生肖運勢，指出流年能量出現轉變，可能對身體狀況與人身安全帶來影響。其中他點名「生肖猴、生肖狗、生肖鼠、生肖豬、生肖龍」這5生肖，今年較容易遇到突發狀況或意外，建議事先提高警覺，以降低風險、化解不利。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 2
手術前空腹10小時...竟滿肚食物 醫一問：都有打瘦瘦針！
使用GLP-1類藥物的患者應被視為麻醉風險評估中的特殊族群，患者於接受麻醉、手術或內視鏡檢查前，務必主動告知醫療團隊用藥史。嘉義市聖馬爾定醫院內科部主任羅清池指出，該院近日接連遇到3名病患，儘管已依規定空腹超過10小時，檢查時卻發現胃內仍殘留大量未消化的食物。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 4
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
20歲單身女「沒性行為」竟染菜花！肛門突起醫一照嚇壞 元凶藏在三溫暖
一名20歲女大生日前在肛門口附近摸到不明突起物，趕緊到診所做檢查，起初被研判是痔瘡，開立藥膏治療，未料連續擦藥2週卻毫無改善，症狀持續存在，轉而至醫院進一步檢查，才赫然發現是感染「人類乳突病毒（HPV）」所引起的「菜花」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 1
趙小僑狂瘦15kg秘訣曝光！「豆腐餐＋這飲食法」代謝回春、養成易瘦體質！
今年46歲的趙小僑，自從在社群平台公開自己的減肥歷程後，討論度一路延燒，至今仍是不少女性心中的瘦身範本。她近期也在 YouTube 分享「減肥滿一週年」的回顧心得，從體重變化、飲食調整到維持期心態毫不女人我最大 ・ 1 天前 ・ 11
34歲梁云菲認「已切除子宮」！ 痛到失控爆哭：我是不完整的女人嗎？
「國光女神」梁云菲16日公開一段手術紀錄影片，坦言因罹患子宮肌腺瘤，長期承受經期大量出血與劇烈疼痛，在評估自身狀況與人生規劃後，決定切除子宮。影片中包含她痛到落淚、在病床上哭泣的畫面，對她來說，是一段身心都相當煎熬的過程。姊妹淘 ・ 7 小時前 ・ 9
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床
38歲女嘔吐一夜 隔天腦梗...開顱保命失語癱病床EBC東森新聞 ・ 7 小時前 ・ 2
一就醫就洗腎！醫籲「快做2事」 3個月救回慢性腎衰竭
在台灣將近200萬人有慢性腎衰竭，長期下來沒有好好控制，恐變成終身洗腎。腎臟科醫師洪永祥曾在健康節目中指出，不少人忽略慢性腎衰竭，等到出現症狀就醫時已要洗腎，至於這種腎臟病會好嗎？洪永祥表示，只能藉由減少破壞挽救，不少有腎衰竭者來問他「腎臟不好怎麼辦？」洪永祥會推薦喝足夠水、適量運動，腎友在持續3個月後，就回報腎功能有所改善。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
24歲女暴肥近30公斤！「臉腫發麻」以為吃胖竟是尿毒症 1飲食習慣曝
根據《都市頻道》報導，小然過去並無家族病史，也不嗜飲含糖飲料，僅偏好重辣口味。起初，她將體重暴增歸咎於飲食問題，嘗試控制熱量攝取與運動減重，卻始終成效不彰。隨著症狀惡化，她的臉部與四肢明顯腫脹、體感不適，最終緊急送醫，經診斷後確診為腎功能衰竭導致的尿毒症...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 3
想活得久就要多吃1食材！研究曝：死亡風險降6%
生活中心／杜子心報導你每天餐桌上常見的菇類，可能不只是配菜，還和健康、壽命有關。近年研究陸續發現，看似平凡的食材，其實會長期影響身體狀態。營養師老辜分享，一項追蹤超過60萬人的研究顯示，有固定吃菇類習慣的人，全因性死亡風險約降低6%。即使研究團隊已排除年齡、性別、生活型態、飲食品質與熱量攝取等因素，這項差異仍然存在，顯示菇類可能在日常飲食中扮演關鍵角色。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 4
30歲OL不運動「早餐菜單換這4樣」3個月瘦5kg！醫師也驚訝：脂肪肝消失了
在台灣，脂肪肝相當常見，平均每10人就有3人有相關問題。肝膽腸胃科醫師錢政弘分享一名30多歲上班族女性的案例，對方原本有輕度脂肪肝，在完全沒有增加運動量的情況下，僅透過調整早餐內容，3個月後回診照超音波，脂肪肝竟已消失，體重也從76公斤降到71公斤。姊妹淘 ・ 6 天前 ・ 10
國寶茶、康普茶哪個比較健康？超多研究推薦：降膽固醇、穩血糖選它
國寶茶、康普茶哪種比較好？功能醫學醫師劉博仁表示，國寶茶可以降壞膽固醇、穩血糖；康普茶則有保護肝臟、潛在抗癌效果。 國寶茶有助降低壞膽固醇 劉博仁指出，國寶茶是一種不含咖啡因的草本植物，非常適健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 發表留言
一到下午2點就想吃甜食？專家曝「身體2大警訊」：午餐別亂吃
不少上班族忙了一整個上午後，到了下午2時左右，精神便開始下滑，注意力難以集中，對甜食特別有渴望。對此，醫師提醒，這樣的情況未必是意志力不足，而可能是身體正在發出警訊，其中一個重要原因，往往與「午餐吃錯了」有關。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 1
以為吃胖！24歲女「暴肥近30公斤」竟罹尿毒症 1NG飲食習慣曝光
中國安徽一名24歲女子近日在網路上分享自身的就醫經歷，引發熱議。她透露，自己在短時間內體重從原本的51公斤迅速增加到80公斤，起初以為只是飲食過量導致發胖，未料經就醫檢查後，竟被確診為腎功能衰竭所引發的尿毒症。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 1
台灣手搖飲成洗腎推手？醫曝年輕人最常踩的5大地雷
生活中心／杜子心報導台灣人愛喝手搖飲早已是日常，但這樣的生活習慣，可能正在悄悄傷害腎臟。腎臟科醫師洪永祥分享一起年輕洗腎案例，一名26歲的上班族女性，為了拚業績早出晚歸，每天一定要喝上2杯手搖飲來紓壓。近半年她常出現臉部浮腫，卻以為只是熬夜太累，直到某天深夜在辦公室加班，突然感到呼吸困難，像是肺部進水般喘不過氣，緊急送醫後才發現，腎功能已經完全衰竭。民視健康長照網 ・ 1 天前 ・ 2
魚類這些部位重金屬、毒素最多！吃鮭魚多1步驟少40％重金屬
吃魚健康，好處也很多，不過營養師張語希提醒，吃錯魚暗藏健康風險，甚至可能將重金屬吃下肚，建議大家參考正確挑選和烹調方式，才能真正吃出營養與健康。 魚類3部位重金屬、毒素最多 營養師張語希表示，健康2.0 ・ 11 小時前 ・ 3
2童猝死案例讓家長好慌？ 長庚兒醫曝：應有潛在病因
台中一名11歲女童10日跟隨父親外出，買完包子上車瞬間突然大叫一聲後昏迷，當場失去生命跡象，醫院以葉克膜搶命3天，最終仍因腦部缺氧、肺水腫不治。據了解，女童近月有感冒、咳嗽症狀，期間仍能與家人出國旅遊，返台後感冒狀況持續，並曾出現心臟不適。另一起中國湖南案件，根據陸媒報導，女童父母離異，母親送孩子回前夫家時躲在車後不讓孩子找到，女童在街頭邊哭邊找人後倒地，傳出為心因性休克搶救不及身亡，家屬稱女童過去無病史。兩起事件在網路引發討論，也讓不少父母感到恐慌。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言