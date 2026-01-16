生活中心／程正邦報導

症狀消失就停藥？40歲男潰瘍大出血，聚餐昏倒急剖腹救命。（示意圖／PIXABAY）

許多民眾在感冒或身體不適時，一旦感覺症狀減輕就習慣「自行停藥」，但在某些慢性或嚴重疾病中，這種行為可能招致致命風險。外科名醫陳榮堅近期分享一起驚悚案例，一名 40 多歲壯男因患有嚴重消化性潰瘍，卻在療程中途擅自停藥，最終導致潰瘍處大噴血，在聚餐時當眾昏倒，送醫後不得不剖腹救命。

隱形炸彈：症狀改善不代表痊癒

這名中年男性患者先前因嚴重消化性潰瘍就醫，醫師當時診斷其病況需至少持續治療 3 個月以上，才能確保黏膜徹底修復並根除幽門螺桿菌等致病因素。不料，男子在規律服藥約一個月後，自覺胃痛、灼熱感消失，便主動斷藥。

這種「自以為好了」的錯覺，讓潰瘍處在缺乏藥物保護與修復下持續惡化。某次他與友人聚餐，席間起身上廁所時，因胃部大量出血導致體位性低血壓，當場失去意識昏厥。

驚險搶救：血色素暴跌、胃鏡止血失敗

患者送抵急診時，檢測發現血色素已跌至 7g/dL（一般健康男性標準值約為 13g/dL 至 18g/dL），顯示體內流失了近一半的血液。內科醫師隨即施以胃鏡緊急止血，並安排住院觀察。

然而，病情並未就此平穩。患者在住院首晚排便竟全為鮮紅血便，顯示胃部持續滲血。由於第二次內視鏡止血仍告失敗，醫療團隊決定採取外科手術介入。陳榮堅醫師指出，原本考慮使用腹腔鏡微創手術，但因病灶處潰瘍情形極其惡劣且出血量龐大，最終被迫選擇「小剖腹」手術，才成功深入患部完成縫合止血。

醫師叮嚀：完成療程是防範復發的關鍵

陳榮堅醫師感嘆，許多消化性潰瘍患者常因藥物產生的輕微副作用或是工作繁忙而漏藥、停藥，卻忽略了潰瘍組織修復需要時間。如果該患者當初能聽從醫囑完成三個月的療程，就不必經歷這場險些喪命的開刀折磨。

醫療團隊特別提醒，消化性潰瘍若未徹底治癒，不僅容易反覆發作、造成大出血，長期下來甚至可能引發胃穿孔或增加胃癌風險。民眾就醫後務必遵守醫師建議的療程時間，切勿根據個人體感擅自調整藥量。

