痔瘡人盡皆知！男手術住院約情敵談判 開槍遭逮

台南一名30多歲的莊姓男子，因痔瘡手術意外搞得人盡皆知！他到麻豆新樓醫院進行痔瘡手術，結果住院期間，與情敵在網路上互嗆約談判。雙方約在醫院停車場談判，沒想到衝突越演越烈，不但開車互撞，剛開完刀的莊男還對空鳴槍。事後警方獲報，循線在12小時內逮捕莊男，並依法將他移送。

警車停在路中央，擋住嫌犯去路，四名員警將他壓制在地，只見嫌犯不斷掙扎，原來他剛做完痔瘡手術，卻與人起糾紛約談判，結果開槍被警方鎖定，路旁民眾也拍下這一幕。莊姓嫌犯被團團包圍，雙手上銬，警方從他的車上搜到開槍的改造手槍，當場將人逮捕。

監視器畫面顯示，他們約談判的地點就在麻豆新樓醫院停車場，兩部車對峙劍拔弩張。莊男一右轉開走，對方就馬上撞過來，此時莊男油門一踩再次加速，對方緊跟在後，開出停車場柵欄後，還在手術恢復期的莊男竟突然掏出槍枝對空鳴槍，民眾聽聞槍響立刻報案。

目擊民眾：「好像是他們兩個本來就有糾紛，所以他們自己有報警。因為那時候好像是上班時間，有滿多人聽到聲音。」

警方細查，這名開槍的30多歲莊姓男子到麻豆新樓醫院做痔瘡手術。住院過程中，他在網路上與情敵互嗆，雙方約在醫院停車場分高下。當天莊男和醫生請假，跑下樓與黃男、陳男談判，結果見面談不攏，反而越吵越兇，因此就在停車場內開車撞來撞去，等到開出柵欄時，莊姓男子持槍對空鳴槍，半天左右就遭警方逮捕。

麻豆分局副分局長劉行五：「12小時內聯合學甲分局警力，成功在台南市學甲區將涉嫌開槍的莊姓男子圍捕到案，訊後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、恐嚇、毀損等罪嫌移送。」

莊男在院區內開槍，雖然沒傷到人，卻嚇壞許多醫生與病患，尤其是住院期間還帶槍，大膽又誇張，手術後馬上鬧事，連帶長痔瘡這麼私密的事也鬧得人盡皆知，丟臉丟大了。

