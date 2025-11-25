痔瘡出血怎麼分？醫師教你辨別痔瘡與大腸癌血便

其實每個人出生時都有所謂的「痔」，因人體肛門有縫隙，必須靠肛墊把縫隙塞滿，糞便才不會突然跑出來，且肛墊能保護底下組織如括約肌，使其不會因糞便摩擦受傷，但如果痔因為長期便秘等因素導致血管擴張，糞便就可能將其磨破而流血，或是太過用力讓結締組織鬆掉造成脫垂，就稱為「痔瘡」。

痔瘡以20～60歲青壯年居多

罹患痔瘡以20～60歲青壯年居多，臨床統計，有症狀就醫者約占4～5%。痔瘡分為內痔、外痔及混合痔，不過一般人較難區分，必須就醫由醫師診斷。

廣告 廣告

內痔的主要症狀包括脫垂、腫大、疼痛、流血等，長期流血就很可能造成貧血問題；外痔症狀主要是血栓、疼痛、患者常抱怨大便後擦不乾淨，而外痔出血較不嚴重，多半是破皮流血，因此，就算覺得肛門癢，最好不要亂抓，避免導致破皮、感染。沈明宏說，有的人會感覺到痔瘡脫垂，但不會痛、沒有異狀，不影響生活，應可不就醫，一旦嚴重脫垂、腫痛難耐或是大量出血時，最好趕緊就醫治療。

血便也是大腸癌的症狀之一

由於血便也是大腸癌的症狀之一，有的人發現如廁時出血就感到非常緊張，通常來說，痔瘡出血呈鮮紅色，嚴重時會明顯感到有血噴出，馬桶整個都是血，但痔瘡的出血，有可能因調整生活作息後會稍微好一些；至於大腸癌血便，則會混著糞便，且屬黏液血便、呈現暗紅色，如果血便超過3個月以上應就醫檢查，排除大腸癌的可能性。此外，不管大腸癌或痔瘡，都可能因慢性出血導致貧血。

一般人難以區分痔瘡與大腸癌，有任何疑慮仍應就醫檢查，醫師通常會先做肛門指診或肛門鏡檢查，若是低位腫瘤也可初步診斷。若是20～30歲的患者且沒有家族史等危險因子，一般會建議做乙狀結腸鏡或糞便潛血作為初步診斷工具即可；若是50歲以上或有大腸癌家族史、血便、排便習慣改變、大便變細等症狀的患者，會建議患者做全大腸鏡檢查，釐清是否有大腸癌的問題。

（本文摘自<常春月刊>、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·她放不出屁、肚脹痛到站不起來「以為只是便秘」 醫檢查嚇壞：大腸癌也會這樣

·年輕人大腸癌主因不是肉！醫揪「2大致癌推手」 過度防曬入列