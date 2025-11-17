痔瘡—現代文明病的難言之隱，專科醫師籲：選擇正確診斷與先進治療是關鍵

在步調快、壓力大的現代社會中，久坐、飲食西化已成為常態，一種普遍的「文明病」——痔瘡，

正悄悄影響著國人健康。據統計，國人一生中罹患痔瘡的機率極高，堪稱「全民之痛」。然而，多

數民眾因其位置私密而諱疾忌醫，或誤信偏方、自行用藥，不僅延誤治療，更可能忽略其背後隱藏

的其他嚴重疾病警訊，如大腸癌等。因此，尋求正確的醫療管道，已是刻不容緩的健康議題。

痔瘡的成因與預防之道

痔瘡本質上是肛門周遭血管叢及軟組織的良性擴張與脫垂，其形成與長期腹內壓力過高息息相關。

包括長期便秘或腹瀉、排便時過度用力、長時間久坐久站、懷孕、肥胖及缺乏纖維的飲食習慣，都

是誘發痔瘡的主要元兇。

預防之道需從根本做起，建立良好的生活習慣至關重要：

 飲食調整：攝取足量的蔬菜、水果與全穀類，確保每日飲水超過2000毫升，以軟化糞便。

 規律運動：促進腸道蠕動，改善下肢血液循環。

 良好排便習慣：避免如廁時使用手機，專心排便，有便意就去，不久蹲。

醫療新趨勢：雷射痔瘡消融術的微創優勢

隨著醫療科技的日新月異，痔瘡的治療已邁入更精準、更人性化的微創時代。其中，「雷射痔瘡消

融術 (LHP)」成為了備受關注的先進術式。此技術的核心在於運用高科技的雷射光纖設備，其優點

顯著：

1. 精準治療、創傷極小：醫師透過一支極細的光纖探頭，將其置入痔瘡組織核心，釋放穩定且

精準的雷射能量。能量會使痔瘡內部的血管及組織蛋白凝結，促使痔瘡從內部自然萎縮、壞

死，最終被人體吸收。整個過程無需大切口，外部傷口極小，甚至僅有針孔大小。

2. 保留正常組織結構：相較於傳統切除手術，雷射能量集中作用於病灶，能最大限度地保留肛

門括約肌及周邊黏膜的完整性與功能，大幅降低術後肛門狹窄、滲漏或失禁等併發症的風險

。

3. 疼痛感低、恢復期短：由於創傷微小且不出血，術後的疼痛感遠低於傳統手術，多數患者在

短時間內即可恢復正常作息，無需漫長的住院休養，對於忙碌的現代人而言是一大福音。

選擇比治療更重要：為何必須找「大腸直腸專科醫師」？

面對肛門不適，民眾最關鍵的第一步，是尋求**「大腸直腸外科專科醫師」**的診斷。這不僅是建

議，更是確保診療品質與安全的必要之舉。

加強其重要性的原因如下：

 精準的鑑別診斷：肛門出血、疼痛等症狀，可能是痔瘡、肛裂，但也可能是肛門瘻管、膿瘍

，甚至是惡性腫瘤的警訊。唯有受過完整大腸直腸外科訓練的專科醫師，能運用專業知識與

內視鏡等工具，做出最精確的判斷，避免誤診。

 全方位的治療規劃：專業的醫療團隊不會僅推薦單一術式，而是會根據患者的具體病況（如

痔瘡級數、位置、症狀），結合其生活與工作需求，提供從保守治療到多種先進微創手術（

如雷射消融、組織凝集儀等）的客製化方案。

 專業的手術執行能力：執行先進的雷射手術需要高度的技巧與經驗。大腸直腸專科醫師對肛

門的精細解剖結構有深入的了解，能確保手術過程安全、有效，並妥善處理任何可能發生的

狀況。

總而言之，當身體發出警訊時，民眾應摒除迷思，勇敢尋求協助。選擇值得信賴、由大腸直腸專科

醫師領導的醫療團隊，並充分了解如雷射痔瘡消融術等先進的治療選項，才能在確保安全的前提下

，以最少的身心負擔，徹底告別難言之隱。

（本篇新聞稿內容與專業建議，由上尚診所、吉林上尚診所之大腸直腸專科醫療團隊，以及英屬維

京群島商吉時洋行股份有限公司台灣分公司，共同提供相關醫療資訊與技術建議。）