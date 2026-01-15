痔瘡竟是癌症煙霧彈？44歲男驚見3公分腫瘤「這病史」風險飆3倍
繁忙的生活中，許多人發現自己有血便症狀時，第一反應往往是「可能是最近太累，痔瘡又犯了」，中部44歲的阿強（化名）就是如此，他長期解血便卻不以為意，總覺得自己還年輕，身體應該沒大礙，因此一直沒有積極就醫。直到近期症狀持續惡化，在家人半催促下，他才前往衛生福利部豐原醫院腸胃科求診。大腸癌年輕化，44歲罹癌比公費篩檢年齡還低
沒想到，經舒眠麻醉大腸鏡檢查後，在腸道內發現了一顆約3公分大、外觀如乒乓球般的腫瘤，外觀高度懷疑為惡性，並合併內痔出血情形。進一步疫調發現，阿強具明家族病史，爺爺曾罹患大腸癌，父親也曾有大腸腺瘤性瘜肉，加上他平時三餐多以外食為主，是典型的大腸癌高風險族群。目前他已接受手術切除腫瘤，並由醫療團隊持續追蹤治療。
豐原醫院腸胃科主任黃泰銘指出，阿強確診時年僅44歲，甚至還不到現行公費大腸癌篩檢的起始年齡，這顯示臨床上大腸癌確實有「年輕化」的趨勢。他特別提醒，臨床上有非常多患者因血便誤以為是痔瘡，因而延誤了黃金治療期。
是痔瘡還是癌症？2警訊出現快就醫檢查
要怎麼知道自己是痔瘡出血，還是腸子長壞東西？黃泰銘主任表示，痔瘡與大腸癌可能同時存在，僅憑肉眼或是感覺，根本無法分辨。大腸直腸外科主治醫師傅峰梧進一步補充，若腫瘤位於「左側乙狀結腸」，這類患者常會出現以下症狀：
裡急後重：初期常見症狀是明明有便意，卻總是排不出來，總覺得解不乾淨。
糞便阻塞或稀便：到了中後期，腫瘤像路障一樣擋住去路，可能出現糞便阻塞或稀便。
因此，唯有透過大腸鏡檢查，才能做出精確的診斷。
一等親有人得過大腸癌，罹癌風險飆2～3倍
黃泰銘主任提醒，研究資料顯示，大腸癌的發生與遺傳及生活習慣息息相關。如果一等親內曾有人罹患大腸直腸癌，個人罹癌的風險會比一般人高出2～3倍；即使親屬只是有大腸腺瘤性瘜肉，也會增加罹患大腸癌的機率。
除了遺傳因素，飲食習慣更是關鍵。長期攝取高油脂、紅肉、燒烤或加工食品，且蔬果與膳食纖維攝取嚴重不足，都會讓腸道環境惡化。黃泰銘主任提到，大腸癌若能早期發現並治療，5年存活率高達90％；然而一旦癌細胞擴散到淋巴或遠端器官，存活率可能驟降至20％以下。這種治療難度與預後的巨大差異，再次凸顯及早檢查的重要性。
2年1次檢查大腸癌死亡率降40％
黃泰銘主任最後呼籲，民眾若發現排便習慣改變、血便、或是反覆出現腹瀉與便秘交替的情況，應提高警覺，切勿自行當成痔瘡處理。及早就醫、善用篩檢工具，才能在病變初期就將危機化解。根據國健署分析，每2年一次的糞便潛血檢查，可降低40％的大腸癌死亡率，並減少34％演變為晚期大腸癌的機會。目前國健署的公費篩檢資源要善用：
一般民眾：45歲至74歲者，每兩年可接受一次免費檢查。
具家族史民眾：40歲至44歲且一等親具大腸癌或大腸瘜肉病史者，同樣可每兩年檢查一次。
只要攜帶健保卡前往全台健保特約醫療院所即可辦理，可及早發現大腸病變。
