痔瘡血便以為正常！他忽略「1警訊」醫一看嘆：罹癌了

生活中心／游舒婷報導

生活中的每一個小警訊都是身體給你的提醒！營養醫學醫師劉博仁在臉書上分享了兩個案例，兩名患者都以為出現的症狀是小毛病而輕忽，沒想到檢查後卻發現罹癌，劉博仁醫師也用這些案例提醒大家，一定要多注意身體的警訊。

患者有痔瘡有血便以為是正常的，沒想到就醫發現是大腸癌。（示意圖／資料照）

第一起案例是一名患者長期消化不良、胃脹、胃悶痛，看診兩個月該做的檢查都做了、該吃的藥也吃了，但是症狀遲遲未改善，兩個月後突然出現皮膚和眼睛發黃的狀況；進一步做了腹部超音波才確診出膽管癌。劉博仁醫師藉此提醒，如果看了醫生症況沒有改善，一定要察覺異狀，想想是否有其他可能。

廣告 廣告

第二起案例是一名患者原本有痔瘡，偶爾會有血便的狀況，一直以來都認為是老毛病，直到有次被提醒臉色蒼白，他才決定就醫，沒想到被診斷出大腸癌，且合併貧血。劉博仁醫師表示，如果老毛病不斷出現，其實就是一個重要的警訊，不可輕忽。

10種癌症可能症狀一次看

劉博仁醫師提醒，癌症的形成並不是一天兩天，如果有出現「症狀反覆、持續或是和以往不同」的情況，一定要多想一下，給自己一次完整檢查的機會。他也提供了10種癌症可能出現的症狀，分述如下：

• 肺癌：持續咳嗽、咳嗽型態改變、胸悶

• 大腸癌：血便、排便習慣改變、貧血疲倦

• 乳癌：乳房或腋下硬塊、乳房形狀改變

• 肝癌：右上腹悶痛、食慾差、黃疸

• 攝護腺癌：排尿困難、夜尿變多

• 口腔癌：口腔潰瘍久不癒合、口內腫塊

• 甲狀腺癌：頸部無痛性腫塊、聲音沙啞

• 胃癌：消化不良持續、上腹不適、體重下降

• 皮膚癌：痣快速變大、形狀不規則

• 胰臟癌：上腹或背痛、黃疸、無故消瘦

更多三立新聞網報導

阿嬤度假泡澡染1菌過世！驗屍結果出爐 家屬控渡假村疏失

預防癌症必吃！60歲婦常吃1類食物 癌症10年沒復發

腳痛以為抽筋！男一檢查竟是肺癌末期 醫揭「腳部3異常」是警訊

頭痛要小心了！4部位「出現症狀不能拖」：恐是腦中風、癌症前兆

