痘痘不再煩惱 為你的肌膚「貼」心守護！

痘痘不僅影響外觀，也可能影響自信、情緒與社交發展。因此，市面上常見的「痘痘貼」就成為許多人臨時照護痘痘的好工具，但面對市面上琳瑯滿目的痘痘貼產品，該如何選擇呢？食品藥物管理署（下稱食藥署）提醒，痘痘貼其實是「醫療器材」，選購前務必先了解它的功能與使用方式。

認識痘痘貼

多數痘痘貼屬於「親水性創傷覆蓋材」，可直接貼於痘痘處，吸收分泌物、保護患部並阻隔外界髒污，減少二次感染，進而促進傷口癒合。痘痘貼依是否含藥成分，其醫療器材風險等級也有所不同：

產品特性不含藥成分痘痘貼含藥成分痘痘貼醫材等級第一等級第二等級風險等級低風險中風險





痘痘貼使用方便，不易刺激周圍皮膚，也不影響外出活動。然而若痘痘已因致病菌侵入而引起的感染性創傷，則不適合使用，應先就醫由皮膚科醫師診治。

痘痘貼這樣用，效果最好

使用痘痘貼前，請仔細閱讀產品說明書，了解正確使用方式和注意事項，包括：

清潔雙手與患部：使用前請先以清水或溫和清潔品清潔皮膚及雙手，避免細菌滯留。 貼上痘痘貼，並注意更換時機：當痘痘貼吸收分泌物後會由透明變為白色或霧面，即表示已飽和，請立即更換。 如不確定是否適用，請先諮詢醫師：並非所有痘痘都適合使用痘痘貼，可由醫師診察後決定是否使用。

選擇合適的痘痘貼並正確使用，不僅有助於加速治療過程、減少痘疤產生，讓肌膚恢復健康、光滑。





食藥署溫馨提醒，痘痘貼屬於醫療器材，民眾可善用「醫材安心三步驟，一認、二看、三會用」：第一要先認識痘痘貼是醫療器材，第二是在購買產品時看清楚包裝上載明的醫療器材許可證字號等相關資訊，第三則是在使用前要詳閱說明書，依照說明書內容正確使用。透過簡單的三個步驟，確保買到合法的醫療器材並正確使用。





