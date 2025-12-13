痘痘治好胸部升級！17歲少年連吞8瓶藥 險釀不可逆「男性女乳症」

大陸中心／程正邦報導

中國杭州有一名17歲少年為了治療青春痘自行服藥，導致乳房異常隆起。（圖／翻攝自微博@南方都市報）

嫌回診麻煩？少年自行購藥連吞七八瓶的慘痛代價

身體出現任何異狀，都應依循醫囑，切勿自行買藥亂吃，否則後果不堪設想！近日，中國浙江杭州一名 17 歲的高中生阿強（化名），為了解決惱人的青春痘問題，竟私自連續購買並服用了長達數個月的同類藥物，結果雖然皮膚狀況獲得改善，卻意外付出沉重的健康代價，罹患了男性乳房異常發育（俗稱男性女乳症）。

據《南方都市報》報導，阿強早前曾因嚴重的痤瘡問題就醫，醫師當時開立了處方藥「螺內酯片（Spironolactone）」進行治療，效果顯著。然而，當藥物用盡後，嫌棄回診手續麻煩的阿強，竟自行到藥房購買同類藥物，並長期服用，估計前後已吞下 7 至 8 瓶。

廣告 廣告

台灣也有類似案例，陳男罹患男性女乳症，即使減重胸前依舊相當明顯。（圖／光田綜合醫院提供）

抗雄激素藥物引爆荷爾蒙風暴

數個月後，阿強發現左側乳房開始隆起，按壓時伴隨明顯的脹痛感，外觀異常令他備感困擾與煎熬。經過一番心理掙扎，他才前往杭州師範大學附屬醫院求助。

醫師經詳細檢查並排除肝臟等潛在疾病後，進一步詢問用藥史，才確認這屬於典型的藥物引起的男性乳房發育。

醫師指出，「螺內酯片」最初作為利尿劑開發，但因其特殊的抗雄激素（Anti-androgen）作用，在臨床上常被醫師用來治療女性及男性的雄激素過剩型痤瘡。然而，醫師嚴肅警告，男性若長期、過量服用此類藥物，會破壞體內的荷爾蒙平衡機制，導致雄激素被抑制，使得雌激素相對增強，進而強烈刺激乳腺組織增生髮育。

台中男子有男性女乳症，遭嘲笑自卑，透過抽脂手術改善。（圖／中港澄清醫院提供）

及早停藥是關鍵：錯過黃金期恐需手術

幸運的是，阿強發現異常後及早就醫。在確認病因後，醫師立即要求阿強停用所有螺內酯片，並安排後續追蹤。僅僅過了兩個星期回診，阿強的胸部脹痛與隆起情況便幾乎完全消退。

醫師強調，這類藥物引起的男性女乳症，如果在乳腺組織開始纖維化前及時停藥，通常可以逆轉；但若錯過黃金處理期，乳腺組織一旦硬化，屆時可能只能透過外科手術才能徹底改善外觀。

更多三立新聞網報導

台中「李記麵粉煎」二樓突失火 休假警衝火場救災防延燒

驚悚！美國環球影城雲霄飛車釀意外 遊客高速飛出重傷不治

全球最強護照大洗牌！台灣免簽地狂贏中國25名 蟬聯第一是「這小國」

台北東區驚魂夜！連鎖串燒「焦糖楓」深夜狂冒濃煙 警消馳援

