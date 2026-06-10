痛別傅子純！葉歡淚喊「阿姨真的傷心」來不及道別

〔記者邱奕欽／台北報導〕46歲傅子純因急性血癌病逝，消息曝光後讓不少合作過的藝人震驚不已。曾與他共事的葉歡今(10日)發聲悼念，坦言得知噩耗後相當難以接受，更以「春生，阿姨真的傷心」向他道別，流露滿滿不捨。

葉歡表示，聽聞傅子純離世消息時感到十分震驚，「怎麼好好的一個年輕人就這樣沒有預警，也沒有太多掙扎機會地離開了」，她感嘆傅子純的驟然離世，像是給同世代的人一記警鐘，認為現今環境愈來愈不友善，大家都應提高對身體異常狀況的警覺。

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葉歡也坦言自己過去從未聽過急性血癌，這些年卻不斷看見身邊有人因突如其來的疾病離開，甚至來不及好好道別，最後特別以《春花望露》中的角色名稱向他告別，「春生，阿姨真的傷心！」字裡行間滿是不捨與哀痛。

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