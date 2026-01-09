痛到狂喬該邊 夏宇童放棄形象「屁股往外掰」

《花甲少年趣旅行》本周六（10）林美秀、陳冠霖、蔡昌憲、夏宇童暢遊北北基的各大景點。蔡昌憲因妻子與夏宇童是高中同學的緣分，讓兩人迅速破冰，夏宇童也直呼被蔡昌憲圈粉，大讚他的演技、主持實力，甚至歌聲都相當有魅力。

《花甲少年趣旅行》全新組合由藝人（左）陳冠霖、蔡昌憲、夏宇童與林美秀，一同暢遊北北基各大景點。（圖／東森綜合台提供）

第一天相見歡時，林美秀見到陳冠霖，便分享自己在演藝圈30多年，卻始終無緣在工作上結識，直到花甲之年才首次見面：「我一直是你的忠實影迷。」陳冠霖也回應，初次見到美秀姊時，內心同樣宛如影迷般雀躍又害羞，相處後更產生如家人般的「老淚縱橫感」，甚至盛讚對方是好老婆的首選。

廣告 廣告

《花甲少年趣旅行》攀樹挑戰令四位花甲與少年面目猙獰，林美秀笑稱是我們最有默契的時刻。（圖／東森綜合台提供）

提到最令人崩潰的活動，眾人一致指向「攀樹」挑戰。林美秀笑說，這項嘗試讓每個人的臉部表情都極度猙獰，「大家慘不忍睹的模樣最有默契」。陳冠霖則強調，即使痛苦到表情扭曲也不願放棄，只為戰勝自我；蔡昌憲幽默補充，四位明星在鏡頭前不斷調整被安全帶卡住的「該邊」，；夏宇童也坦承，一開始還會為了矜持躲起來整理，到最後索性放棄形象，完全依照教練指示「把屁股往外掰」。

《花甲少年趣旅行》全新組合由藝人（左）陳冠霖、蔡昌憲、夏宇童與林美秀，一同暢遊北北基各大景點（圖／東森綜合台）

此外，在挑戰林間滑索時，林美秀竟發生受困高樹的緊急狀況，她緊張向教練求救：「怎麼辦？我靠臉吃飯的啦！」負責安排行程的蔡昌憲在旁萬分焦慮，事後自責感嘆，看到美秀姊卡住時，心急到想從樹上跳下去，「腦中不斷思考該怎麼救她」。

《花甲少年趣旅行》每週六晚間8點，東森綜合台播出。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 簡子喬／報導