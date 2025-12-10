痛哭喊演藝圈很恐怖！向佐遭疑要退圈

▲向佐近日登上中國紀錄片《尋真之地》，痛哭喊演藝圈很恐怖，遭疑要退圈，本人親自發文澄清：「退圈這個想法暫時沒有」。（圖／微博@向佐JackyHeung）

[NOWnews今日新聞] 香港星二代藝人向佐是香港電影大亨向華強與陳嵐（向太）的大兒子，但不料從小就在演藝圈的他，近日登上中國紀錄片《尋真之地》時，突然崩潰落淚，痛哭喊演藝圈的人很恐怖，「我不想變複雜」。而這番言論也火速被瘋傳，甚至傳出他將退出演藝圈，對此，向佐也在昨（9）日於微博發文澄清：「退圈這個想法暫時沒有」。

向佐在近日跟丁真登上《尋真之地》，他突然表示自己從小在演藝圈長大，再複雜的人都見過，然後忍不住淚崩坦言：「我不想變複雜，我覺得他們很恐怖，人很恐怖的」，情緒直接崩潰。而一旁的丁真聽到後，則勸他：「如果扛不住的話，那你別混這個圈子了」。

▲向佐發文澄清表示沒有要退圈。（圖／微博@向佐JackyHeung）

向佐嘆演藝圈恐怖遭疑要退圈 本人親自出面澄清

而這段對話，也讓外界猜測向佐是否要退出演藝圈，對此，他則於昨日在微博澄清，「我希望用我的方式和堅持和專業給到他們的幸福、還有大房子還沒有蓋好呢，所以退圈這個想法暫時沒有！」並表示在道孚和丁真說了很多心裡話，「人變得複雜並不是一件好事，守護心裡那個『不想長大的小孩』才是最重要的」。

向華強捧兒子向佐捧不紅 他自嘲全家最沒名

向佐在英國留學返回香港後，扛著極重的星二代包袱，爸爸向華強砸了5億人民幣（約台幣22億），為他拍了部《封神傳奇》，不料票房和評價都不如預期，最後至少賠人民幣2億餘（約台幣8億8千萬）。他雖然還在演藝圈，一時之間事業沒有大突破，反而參加中國真人秀節目《最美的時光》，和郭碧婷配對，竟假戲真做爆出愛的火花，2019年求婚成功。

向佐一直沒有紅，也因此被覺得像扶不起的阿斗，負面標籤完全撕不下來。但向華強表示很慶幸向佐越挫越勇的個性跟自己很像，有回記者問向佐：「你爸爸很有名，媽媽很有名，老婆郭碧婷也很有名，那你是全家最沒名的那個，你怎麼想？」向佐答道：「是，我是全家最沒名的，可是我會努力，我很努力」，讓向華強覺得兒子過了難關。

資料來源：向佐微博

