痛哭「爸爸對不起你」！賴瑞隆證實兒將轉學
[NOWnews今日新聞] 立委賴瑞隆近來積極爭取代表民進黨參選高雄市長，未料近日卻爆出小二子追打同學，不僅堵門長達12分鐘，更嗆聲「出來就打死你、甩你耳光！」而受害人家長質疑校方處理消極。對此賴瑞隆今（7）日再度召開記者會，強調希望能與女童父母當面致歉，也證實兒子不會再去上學並辦理轉學，請對方家長放心，至於兒子一席話「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，講到激動處讓賴瑞隆當場淚崩，「是我對不起你，我沒有善盡父親的角色」。
賴瑞隆記者會一開始，便再度向女童父母致上最深的歉意，昨天與前天也到學校希望與對方父母當面表達歉意，很可惜沒有順利完成，對方提出幾點要求，包括看過監視器、確保孩子狀況並妥善溝通，後續希望透過學校持續向對方表達，希望有機會當面表達歉意，會持續努力。
至於孩子狀況，賴瑞隆說，在學期末之前不會讓孩子去上學，讓他待在家中，並之後會離開這個學校，女童父母可以放心，不會再發生這樣的事情，不會再跟同學有任何接觸。也帶了孩子去看心理科醫師，會陪著孩子一起，這是對方媽媽的要求，自己會持續努力，孩子有異常狀況，尋求專業協助改善。
賴瑞隆也說，自己也要澄清網路不實訊息，說兒子在前一個學校就有這樣的行為，這說法並非事實，且校方也對外說明沒有霸凌事件，這些不是事實的傳聞，對一個8歲的孩子來說並不公平，台灣社會不應該妖魔化一個孩子，自己有責任教養他，但不實消息傷害孩子，作為父親也要保護他。
賴瑞隆也提到，前天晚上回家，孩子說「爸爸對不起讓你跟全國道歉」，而自己其實想說，是自己對不起孩子，因為自己的身分與角色，讓他承受了這麼多不該承受的，「是我對不起，我沒有善盡父親的角色」，講到激動處淚崩痛哭，無法言語。
最後賴瑞隆表示，再次向女童及父母道歉，因為自己的關係讓很多人受影響，希望有機會能夠當面致歉，作為公眾人物為人民服務，會持續檢討改進。
