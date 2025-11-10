痛啊！企業老闆尿尿咖啡色又卡1.8公分結石 險敗血症

生活中心／陳佳鈴報導

陳先生左側輸尿管被一顆約1.8公分的結石卡住，造成嚴重腎水腫與輸尿管彎曲，若再拖延恐引發腎功能受損甚至敗血症。（圖／翻攝畫面）

尿色像咖啡可不是小事！70歲陳姓男子為中部知名塑膠射出工廠老闆，長年忙於事業忽略健康，近日發現排尿困難、尿味又臭又濃、顏色深如咖啡，驚覺異常緊急就醫，衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺指出，經檢查發現，陳先生左側輸尿管被一顆約1.8公分的結石卡住，造成嚴重腎水腫與輸尿管彎曲，若再拖延恐引發腎功能受損甚至敗血症，所幸透過軟式輸尿管鏡結石碎除手術，順利清除結石、保住腎臟功能。

衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，原本計畫採用傳統硬式輸尿管鏡取石，但由於患者輸尿管嚴重彎曲，如同雲霄飛車軌道，鏡體根本無法進入，醫療團隊迅速啟用最新一代「7.5Fr軟式輸尿管鏡」，細如筆身，靈巧自如，能靈活穿梭於曲折如迷宮的輸尿管中，隨著鏡頭抵達結石處，高能雷射瞬間擊碎石塊，搭配可彎可吸導管同步吸出碎屑，手術過程一氣呵成，最終成功解除阻塞，讓腎臟壓力釋放、尿路再現通暢。泌尿科主任林德祺表示，術後隔天陳先生即可下床行走，尿液恢復清澈，笑稱「現在只希望尿液永遠別再像咖啡！」，也展現豐原醫院醫療團隊高超技術與設備優勢。

廣告 廣告

患者輸尿管嚴重彎曲，如同雲霄飛車軌道，鏡體根本無法進入，醫療團隊迅速啟用最新一代「7.5Fr軟式輸尿管鏡」，細如筆身，靈巧自如。（圖／翻攝畫面）

林主任進一步說明，近年軟式輸尿管鏡技術成熟，讓泌尿結石治療更安全、更高效，他指出，這項技術的五大優勢包括，鏡體從重複使用改為拋棄式，有效避免交叉感染；鏡身縮小至7.5Fr，更靈活、創傷更少；高能雷射碎石效率大幅提升；可彎可吸導管能同步清除碎石，提高清除率；以及精準水流控制閥設計，有助降低術後感染與腎壓風險。

林德祺主任提醒，輸尿管結石是常見的泌尿系統疾病，當結石阻塞尿路時，常出現腰部或側腹劇烈疼痛、尿色改變、血尿、頻尿、排尿灼熱感或尿流中斷等症狀，若合併感染，還可能發燒、噁心甚至引發腎盂腎炎或敗血症。林主任提醒，攝取水分不足、高鹽高蛋白飲食、久坐少動及家族病史等，都是形成結石的高風險因素，預防之道首重「多喝水、勤排尿」，每天建議攝取至少2,000毫升水分，飲食上應減少鹽分、紅肉與含糖飲料，多攝取蔬果及檸檬酸類食物，有助抑制結石生成，另外曾有結石病史者應定期接受泌尿系統影像檢查與尿液分析，以早期發現、早期治療，避免結石再度找上門。

更多三立新聞網報導

台中離譜媽騎車3貼「前後2稚兒都無戴安全帽」 還邊騎邊滑手機

苗栗警匪追逐！駕駛見警心虛拒檢 狂飆鑽窄巷「整台卡住」棄車逃

屏東特斯拉導彈式追撞「車身橫甩攪撞」 死神奪命瞬間曝光

驚爆中國人在韓強摘器官「37屍體只剩半身」 擁96萬粉…網紅大寶醬慘了

