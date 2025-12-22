痛啊！2歲女童手指卡塑膠椅小洞 人椅齊送醫智取保手

記者陳佳鈴／苗栗報導

女童的手被卡死在塑膠椅內的小洞，哭到撕心裂肺，還好消防人員連同椅子跟人一起送醫「智取」保住小指頭。（圖／翻攝畫面）

苗栗頭份（21）日中午發生一起驚險意外！一名年僅2歲的黃姓小女童，不慎將手紙卡進塑膠椅縫隙中，因疼痛驚恐哭鬧不止。頭份消防分隊接獲報案後迅速出動，為減緩女童情緒，警消移師醫院，在醫療與救難能量合作下，順利讓小女童平安脫困。

昨（21）日中午 11 時 53 分，頭份消防分隊接獲家屬急報，指稱南田街住家有幼童手指被塑膠椅死死卡住。救護人員鄭舜文、彭啟維抵達現場後發現，女童的手指與椅子咬合緊密，若現場直接動用大型破壞器材，恐讓年幼的女童因受驚嚇而掙扎，增加受傷風險。

廣告 廣告

帶隊官小隊長鄒富凱在評估後，決定先由救護車將女童連同塑膠椅一併送往鄰近的為恭醫院，讓女童在專業醫療環境中維持情緒穩定；同時指派隊員楊日昇駕駛器材車攜帶精密切割工具隨後趕往醫院會合。

2歲童手指卡死塑膠椅太久，脫困時整個手掌都已經發紫。（圖／翻攝畫面）

抵達醫院後，警消人員在醫師的監測下，小心翼翼地操作微型切割器具，精準移除塑膠結構。經過約半小時的耐心施救，終於在下午 12 時 31 分傳來好消息，女童的手指順利脫困。經院方初步檢查，小女童除手指輕微紅腫與受驚嚇外，並無大礙。

頭份消防分隊藉此提醒家長，家中有孔洞的塑膠椅、生活器皿，對幼兒充滿好奇心的小手都是潛在威脅。若不慎發生卡困意外，切勿強行拉扯以免造成二次傷害，應保持冷靜並報警求助，由專業人員使用器材排除。

更多三立新聞網報導

西湖服務區成金礦！苗栗「檢舉職人」狂抓亂丟菸蒂1個月豪領40萬獎金

十餘通未接電話竟成永別！英雄余家昶擋刀送命 母慟：他是最孝順的孩子

台中男「嘴啾」恐怖留言「屠殺」遭收押禁見 3大理由曝光

入祀忠烈祠有望！余家昶以命擋刀阻止北車屠殺 桃市府：全力爭取

