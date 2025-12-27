痛喊「父母過世都不及」！資深女星孫子遭酒駕撞癱 照顧者女兒也垮了

記者蔡維歆／綜合報導

韓劇「奶奶專業戶」老戲骨演員88歲金英玉演過《世上最美麗的離別》、《海岸村恰恰恰》、《魷魚遊戲》、《歡迎來到王之國》等經典作品，近日她上節目與好姐妹互相關心彼此的兒孫，談到自己照顧癱瘓孫子的心情時忍不住落淚，甚至表示這種痛苦：「父母過世都不及」。

2015年金英玉的孫子發生車禍意外，去年2月金英玉曾在別節目提及孫子當時在路邊攔計程車，沒想到一輛車子撞上人行道，駕駛不僅無照酒駕，車輛甚至還是偽造車牌的車輛（AB車）。金英玉氣憤表示：「我真的很恨那個駕駛！他酒醉開著贓車撞上，我的孫子差點就沒命。因為傷到脊椎、肺也很虛弱，下半身都不能用，是很嚴重的重症。」而金英玉的孫子原本昏迷，所幸一年後恢復意識。但金英玉的女兒因長期照料小孩而導致健康惡化，金英玉因此主動接下照料孫子的任務。

而過去金英玉也曾坦言透露自己年輕時曾被非常親近的同學詐騙，「我幾乎把所有財產都給了那個最親近的同學，那真的是很重要的一課。」從此之後便告訴孩子：「金錢能給多少就給多少，如果給了會讓自己陷入貧窮，那人和錢都會失去」，也強調現在堅持不和人做金錢交易。

