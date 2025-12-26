痛失余家昶未平復「勿再合成AI圖」 家屬聲明：捐款可留給更需要的人

針對1219事件余先生見義勇為挺身制止的行為，台北捷運公司25日於台北車站B1層通往M7出口通道上，設置暫時性悼念牆。（圖／台北捷運公司）

台北車站M7出口及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，造成4人（含兇嫌）死亡。其中57歲余家昶以肉身阻止兇嫌行兇而殞命，網友紛紛前往事發地點獻花悼念，網路上更流傳AI圖緬懷他。其家屬今（26）日透過律師發5點聲明，除了感謝社會大眾的關心外，也希望別再傳播相關合成圖，並盼想捐款給余家人的人，能將此心意以余家昶名義，向其他個人或公益團體捐款。

住在桃園的台北某證券公司員工余家昶，19日不幸遭兇嫌張文持刀殺害。而余家昶家屬今日發表最新聲明，首先提到自事發以來，承蒙政府、社會大眾及各方之關懷與支持，身為受害人家屬均深感於心，特此鄭重銘謝。

然而，部分媒體持續以文字或影音方式曝光家屬姓名、相貌及各項余家昶身後事宜細節，已使家屬不堪其擾，且嚴重侵害家屬的個人隱私，如有揭露上述事宜者，請立即撤除該等新聞報導或評論。此外，家屬得知社會大眾基於感念余家昶見義勇為的行為，自行合成他及家屬的照片，於網路平台散佈或公開以表達緬懷之意，「家屬對此能理解與感謝，但請顧慮家屬仍處痛失至親情緒尚未平復之際，特此籲請社會大眾，勿再繼續合成製作或續為散佈，謹表謝意。」

針對社會各界盼望能捐款慰問，家屬指出，社會各界仍有其他弱勢或待需援助個人及團體，若欲表達對於余家昶的敬謝之意，希望能以余家昶的名義，向其他個人或公益團體捐款，讓余家昶的愛與勇氣，得以延續於社會每一個角落。家屬最後盼望，各方尊重家屬身心悲痛尚須修復之空間，日後亦不同意接受任何媒體採訪。

