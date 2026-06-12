痛失傅子純！遺孀二度痛心發聲揭「冰箱1遺物」：老公我真的好想你

記者蔡維歆／台北報導

傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。明（13）日即將迎來他離世後的「頭七」，昔日與他牽手相伴的遺孀Corrinna深夜難抵錐心之痛，曬出兩人今年5月底才剛同遊峇里島的甜蜜合照與影片，剛又二度發聲，她提到自從傅子純驟逝後，這幾天的天空總是陰雨綿綿，讓她忍不住喊話摯愛：「從事情發生至今天下雨不斷，真是符合你的『雨男』稱號。」

傅子純生前跟老婆十分恩愛。（圖／翻攝自臉書）

Corrinna二度發文寫下：「從事情發生至今天下雨不斷，真是符合你的「雨男」稱號小錢、阿竿他們倆對夫妻不放心我，每天接送我且一路陪著我。真的很感謝🙏，姊姊很忙但也幾乎都會來陪我.很抱歉讓大家擔心了，老公我好想你真的好想你，約定好的要找到彼此，最貼心的老公冰箱裡一袋袋削好的芒果，知道我不懂澆花一直下雨…」令人鼻酸。

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而高欣欣昨也發文提到今天就是傅子純頭七，她希望傅子純不要擔心，朋友們都將一路陪伴，「腦海中開懷大笑的臉龐和說話的聲音，那個暖男又陽光的大男孩，將永遠不會出現在眼前了～明天就是你的頭七，不用擔心，大家都在，記得要來一起聽經～三昧水懺」，為傅子純雙手合十。

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