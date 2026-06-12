痛失傅子純…遺孀二度發聲！悲見雨天懂了 曝「冰箱留最後遺愛」

〔記者蕭方綺／台北報導〕傅子純7日因急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震驚整個台灣演藝圈。明(13)日即將迎來他離世後的「頭七」，昔日與他牽手相伴的遺孀Corrinna深夜難抵錐心之痛，曬出兩人今年5月底才剛同遊峇里島的甜蜜合照與影片，剛又二度發聲，她提到自從傅子純驟逝後，這幾天的天空總是陰雨綿綿，讓她忍不住喊話摯愛：「從事情發生至今天下雨不斷，真是符合你的『雨男』稱號。」

她坦言面對突如其來的巨大打擊，身邊的至親好友都十分擔心她。演藝圈好友錢君仲、阿甘因為放心不下，這幾天堅持每天接送、一路形影不離地陪伴，姊姊雖然工作忙碌，也幾乎天天抽空前來相隨，讓她感激表示：「真的很感謝……很抱歉讓大家擔心了。」

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然而，回到家中，處處都是傅子純生前貼心呵護的痕跡。Corrinna 悲痛寫下：「老公我好想你，真的好想你。約定好的要找到彼此。最貼心的老公，冰箱裡一袋袋削好的芒果……知道我不懂澆花，一直下雨。」字裡行間透露出傅子純生前對妻子無微不至的寵愛，令大批網友為之鼻酸。

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