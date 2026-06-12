痛失傅子純…遺孀悲慟再發聲 曝「冰箱一遺物」淚喊：老公我真的好想你

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傅子純遺孀今日再發聲，「老公我好想你，真的好想你」。（鏡報劉耀勻）

男星傅子純日前因為急性血癌驟逝，享年46歲，噩耗一出震撼了各界，遺孀今（12）日再發文談到冰箱有一袋袋削好的芒果，「老公我好想你，真的好想你。」

傅子純今日頭七，遺孀先發文說，當傅說可能要休息一檔戲時，自己就打算帶著他到處旅遊，好好到處走走豐富藝術氣質，多麼希望這一切只是夢，一覺醒來你還叫我聲「寶貝」。她也向傅子純喊話，「頭七不准你再去看別人了，記得回家看看兒子、女兒」。

傅子純遺孀今天又發文提到，從事情發生至今天下雨不斷，真是符合傅子純的「雨男」稱號。她還說，姊姊很忙但也幾乎都會來陪自己，很抱歉讓大家擔心了，「老公我好想你，真的好想你」。

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傅子純遺孀也喊話，約定好的要找到彼此，最貼心的老公冰箱裡一袋袋削好的芒果，「知道我不懂澆花一直下雨」。網友也留言安慰，「加油，還有很多人愛著妳」「妳已經很棒很勇敢，相信天上的老公一定有看到」。

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