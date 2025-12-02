痛失劉真5年！辛龍復出歌壇 比YA喊：我們現場見

藝人辛龍自2020年因愛妻劉真驟逝後，全面淡出演藝圈，沉寂長達5年。他日前在節目中宣布回歸歌壇；2日又在社群平台發布一張比YA的全身照，透露即將展開演藝活動。

辛龍2日在社群平台發布一張比YA的全身照。（圖／翻攝辛龍 臉書）

辛龍照片中氣色良好，表示：「好久不見嘍～！演出、尾牙活動開跑了，朋友們我們現場見面喔！」他也藉此向活動廠商喊話，歡迎邀約合作，展現對未來工作的期待與熱情。

辛龍與劉真過去相當恩愛。（圖／翻攝自劉真臉書）

辛龍11月10日在電台節目《夜光家族》宣布重返歌壇，並發表新歌〈春暖花開〉及〈一夫當關〉。對此，辛龍的前經紀公司老闆吳宗憲則表示，樂見對方帶來全新的音樂作品重新出發。

辛龍（左）2020年痛失愛妻劉真。（圖／翻攝自劉真臉書）

吳宗憲11月12日日至中天節目《綜藝OK啦》擔任來賓，透露與辛龍都有保持聯繫，也常常傳訊息鼓勵對方振作，「該說的話這幾年都說很多了，他要自己走出來，我們也不再逼迫他，讓他自己想通。」羅志祥則以主持人身分，歡迎辛龍上節目宣傳新歌。

