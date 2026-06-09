痛失多年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐

四季線上/林佩玟報導

民視八點檔當家小生傅子純日前因急性血癌驟逝，震驚演藝圈。過去與他多次搭檔飾演情侶、被外界封為「黃金螢幕CP」的本土劇女神蘇晏霈，在沉默數日後，今日終於強忍悲痛在社群平台發文悼念。她除了曬出兩人下戲後在化妝間嘻鬧的珍貴影片，更字字血淚地寫下對摯友的無盡思念，直呼：「屬於你叫我的『仙女姐姐早安』的聲音再也聽不到了。」

痛失20年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐

傅子純的驟逝讓身邊親友措手不及，蘇晏霈透露這兩天自己依然敬業上工，但走進攝影棚、停車場、化妝休息室、服裝間到走廊，目光所及之處全都是傅子純的身影，甚至連排戲錄影時，腦海中也一直想念著傅子純在身邊的畫面。她坦言：「頓時真的覺得孤單。」不過，深知傅子純專業度的她也向好友喊話，表示自己會盡力振作，「因為始終知道你是一位專業度極高的好演員，不容許任何事影響工作造成大家進度拖延，我有學到，但感受的同時心疼更多。」

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痛失20年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐

痛失20年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐

回憶起兩人牽絆近20年的情誼，蘇晏霈感性表示，自己最初其實是傅子純的粉絲，後來一路蛻變成戰友，對方向來博學多聞，生活上有任何疑問或身體不適，她總會向傅子純傾訴。

蘇晏霈更透露每次自己身體不舒服，傅子純不僅僅是口頭關心，還會主動說：「要不要先休息？待會我去說一聲。」接著便貼心地幫她按摩止痛穴道。正是因為這份深厚的信任感，讓蘇晏霈在工作上越來越有自信，直言傅子純在她演藝生涯中，有著「如此深的存在感」。

痛失20年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐

痛失20年螢幕CP！傅子純驟逝「蘇晏霈忍痛上工」首發聲：再也聽不到你叫我仙女姐姐

對於傅子純瀟灑又調皮的離世方式，蘇晏霈雖然難以置信，但也溫柔地說：「連離開的方式都很你。你一直活在我心裡，最棒的夥伴！我當初崇拜的偶像，才不是像你說的沒眼光，我是很有眼光的。」

（以上圖片翻攝蘇晏霈與傅子純臉書）

最後，蘇晏霈用兩人專屬的玩笑話向摯友道別：「你自行登出地球拋棄夥伴，我想先記一筆。所以最後一次，我想好好地跟你說：『辛苦你了，我們下次見、好好休息喔。想念你。』」同時，她也向傅子純的遺孀及家人致上最誠摯的哀悼，叮囑家屬一定要好好保重。看著蘇晏霈字字句句充滿著不捨與思念，更是讓網友們鼻酸心疼。

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