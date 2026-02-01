痛失大S將滿一年！S媽「心被填滿了」久違露笑容 現況曝光

記者林汝珊／台北報導

S媽痛失愛女大S。（圖／翻攝自微博）

大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲，消息震撼外界，也讓S媽承受難以承受的喪女之痛。當時她情緒一度潰堤，不僅長期失眠、夜夜落淚，甚至求助身心科，坦言內心彷彿「破了一個洞」。

大S離世將滿一年，S媽親友的陪伴下，努力回到生活軌道，去年小S憑《小姐不熙娣》奪下金鐘獎綜藝節目主持人獎時，表示要將榮耀獻給母親，希望能填補失去大S後留下的空缺。S媽看到獎座後也久違展露笑容，讓不少人看了相當感動。

廣告 廣告

去年母親節，S媽與家人齊聚一堂，包括大女兒、小S以及女婿具俊曄等人，她感性寫下心聲，雖然節日依舊令人心痛，但身邊還有貼心的家人陪伴，並透露具俊曄因思念熙媛而消瘦，讓她既心疼又感激。也強調自己一定會撐下去，即使需要時間，但相信未來會慢慢變好。

S媽透露「下午2點會舉辦儀式」。（圖／翻攝自臉書）

此外，大S紀念雕像園區剛完工，預計在2月2日大S逝世周年揭幕。對此，S媽向《三立新聞網》透露：「下午2點會舉辦儀式，不用勞師動眾」，地點就金寶山，當天會進行舉行紀念雕像揭幕儀式。

更多三立新聞網報導

閃婚7天就翻車！爆紅女星富尪「突刪光恩愛照」認了：有私生子

直擊／TXT演唱會「突放送事故」！杋圭SOLO 2度暫停 他機智反應曝光

直擊／一開場就花車寵粉！TXT然竣中文告白「想你們」2.5萬粉全嗨了

直擊／《鬼滅》LiSA現身北車！突遇火警她驚嚇反應曝光 喊話大巨蛋

