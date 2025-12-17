痛失女婿首露面！賴佩霞曝現況「又哭又笑」 謝沛恩揭結婚進度

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／台北報導

由台灣服飾設計師協會（Taiwan Association of Fashion & Accessories Designers, 簡稱TAFAD）主辦的年度時尚指標盛事「2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴」，於今（17）日晚間在圓山大飯店絢爛登場。現場星光熠熠，稍早賴佩霞與女兒謝沛恩也一起走上紅毯。

賴佩霞與女兒謝沛恩一起出席2025 TAFAD GALA 頒獎晚宴。（圖／黃鈺晴攝）

由於謝沛恩近期在社群上宣布被美籍男友Dana 求婚的喜訊，今天出席活動也被問到何時會舉辦婚禮，對此，她表示，目前沒有想到，「因為我比較簡單，所以可能也只是去登記。」至於登記的日期，她則坦言目前沒有計畫，「我也沒有安排，我就是很隨性，就是心情ok，那我們就去，就期待我的instagram post吧！」

此外，賴佩霞的小女兒2024才在美國結婚，沒想到時隔一年後女婿Kevin因換心手術失敗離世，讓她相當難過。今天出席活動她透露，現在的心情就是「又哭又笑！」然後會與家人間述說一些以前美好的事情，最後她也感謝大家的關心。





