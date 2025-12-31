痛失岳父後堅強復工！蕭敬騰現身跨年彩排 吐心聲：需要時間消化

金曲歌王蕭敬騰睽違5年回台灣豋「2026台中最強跨年夜」，他30日提前彩排，由於夜晚氣溫偏低，蕭敬騰從上到下包緊緊，更藉由米糕、炸粿等美食「充電」，這也是蕭敬騰在痛失岳父林光寧後，首度在台公開現身。

蕭敬騰痛失岳父後堅強復工，現身台中跨年彩排。（圖／ 喜鵲娛樂 提供 ）

蕭敬騰岳父、資深演員林光寧因病驟逝 對於他和經紀人老婆Summer來說相當艱難，他坦言：「家人需要時間消化和適應沒有老爺的日子，但Summer 和我已經開工了，不能讓岳父太擔心；岳父挑了子女都在的時候離開，讓我們有機會陪伴、跟他好好道別。」

他有感而發說：「過去這一年，我和Summer學習了很多，我們會互相提醒要先照顧好自己，才能照顧更多人，所以再困難再忙碌也要盡量吃好、睡好，保持運動、維持身心靈健康。」儘管澳門返台後就緊接台中跨年，蕭敬騰敬業表示：「歌手有舞台是幸福的，觀眾開心我們就開心，不辛苦。」

蕭敬騰有感而發吐露這一年心聲。（圖／ 喜鵲娛樂 提供 ）

蕭敬騰先前曾透露，這次點頭接下台中跨年關鍵原因之一，就是有一串台中美食名單要吃，利用彩排前的空檔親自走訪，品嚐了米糕、碗粿、炸粿、鹹粥、豬油飯、古早味阿婆粉粿等在地知名小吃；但礙於行程緊湊、食量有限，他笑說：「我唱完跨年要再繼續好好品嚐。」

久違回到台灣唱跨年，蕭敬騰將帶著樂手、燈光、視訊等演出團隊，一行約30人陣仗攜手完成「2026台中最強跨年夜」近30分鐘演出，除了炸裂開場的〈皮囊〉，全場大合唱的〈阿飛的小蝴蝶〉、〈王妃〉，還特別準備了昔日翻唱女歌手作品的專輯《Love Moment》中的〈倒帶〉，和正在大巨蛋開唱的蔡依林遙相呼應，期待台下觀眾和他一起合唱，希望聽到大家的聲音。

蕭敬騰趁著彩排到台中大吃美食。（圖／ 喜鵲娛樂 提供 ）

結束跨年演出後，蕭敬騰將安排團隊大吃一頓，他笑說：「用吃來迎接新年是不能少的，我希望自己和大家未來的日子，每天都要過得盡興：盡興工作、盡興生活。」

